Президент РФ назначил нового главу МВД Ингушетии
Руководить ведомством будет выходец со Ставрополья
Магас, 2 мая 2017, 09:02 — REGNUM В Ингушетии назначен новый министр внутренних дел. Президент РФ Владимир Путин возложил обязанности главы на генерал-майора полиции Дмитрия Каву. Соответствующий Указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает 2 мая корреспондент ИА REGNUM.Ранее временно исполнял обязанности министра начальник следственного управления МВД по республике Юрий Муравьев. До назначения на новую должность Дмитрий Кава работал на Ставрополье, где был заместителем начальника ГУ МВД России по краю.
В послужном списке нового министра работа в 1993—2003 годы на разных должностях в ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Новый министр МВД Ингушетии окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта и Академию управления МВД России. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД России».
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