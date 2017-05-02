Дети в Вашингтоне исполнят песни времен Великой Отечественной войны

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Дети из русскоязычных школ Вашингтона в рамках акции «Бессмертный полк» исполнят песни времен Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в субботу, 6 мая, у мемориала Второй мировой войны, который расположен недалеко от Белого дома. Об этом, как передает НТВ, сообщила организатор акции Екатерина Хилл.

«У нас будут выступать дети из школ «Метафора, «Эрудит», «Олимп», — говорит Хилл. — Под аккордеон они исполнят песни времен войны».

При этом организатор акции добавила, что для «привлечения внимания» граждан США песни будут исполняться на русском и английском языках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 году. С каждым годом акция охватывает все больше населенных пунктов по всему миру. В мае 2016 года организаторы принципиально не стали заниматься подсчетом, сколько людей приняло участие в шествии, но это миллионы людей.

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