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Свыше 350 тысяч жителей Южного Урала приняли участие в массовых акциях

Общество

Порядок проведения Первомая на территории Челябинской области помогли обеспечить дружинники и казаки

Челябинск, 2 мая 2017, 08:32 — REGNUM  Более 350 тысяч южноуральцев приняли участие в уличных мероприятиях в первомайские праздничные дни. Безопасность и правопорядок в городах Челябинской области полицейским помогали обеспечивать представители казачества и добровольных народных дружин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

С 29 апреля по 1 мая на Южном Урале было проведено 270 массовых мероприятий. В обеспечении общественной безопасности в местах проведения торжественных мероприятий и на маршрутах передвижения граждан было задействовано свыше 5,5 тыс. полицейских, более 300 сотрудников частных охранных предприятий, 112 казаков и не менее 550 народных дружинников.

В Челябинске в 20 массовых мероприятиях участвовали 18,5 тыс. горожан и гостей города. Больше всего участников в уличных акциях было зафиксировано в Магнитогорске, в шествии и концерте приняли участие более 50 тыс. человек. В Златоусте на улицы и площади вышли порядка 3500 участников.

В 32 муниципальных образований Челябинской области 1 мая состоялось 77 массовых мероприятия, в которых участвовали свыше 112 тысяч южноуральцев. Охрану правопорядка на улицах муниципалитетов осуществляли 1700 полицейских отделов внутренних дел МВД и более 100 сотрудников Управления Росгвардии, в резерве, на случай осложнения обстановки, было предусмотрено свыше 350 сотрудников. Кроме этого приняли участие в мероприятиях 176 народных дружинников и 27 казаков. Всего несли службу порядка 2500 человек.

Все мероприятия в период с 29 апреля по 1 мая в регионе прошли без происшествий.

Напомним, в 2016 году в Челябинске в первомайских демонстрациях и акциях приняли участие около 20 тысяч человек. Несколько большее количество участников уличных акций в столице Южного Урала было в 2014 году.

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1 мая 2017 года
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