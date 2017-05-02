Детсад Хабаровска закрыли из-за угрозы здоровью воспитанников

Хабаровск, , 08:25 — REGNUM Временное закрытие детского сада № 5 в Хабаровске вызвано нарушениями санитарного законодательства в области профилактики инфекции и организации питания воспитанников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В детском саду была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусами.

В ходе санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий выяснилось, что в этом учреждении нарушаются санитарное законодательство. Речь идет о нарушениях в отношении профилактики инфекций и в отношении организации питания детей.

«В связи с угрозой жизни и здоровью воспитанников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 5» должностными лицами Управления составлен протокол о временном запрете деятельности с 28.04.2017», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в суд для решение вопроса о приостановлении деятельности детского сада переданы имеющиеся материалы. Региональное управление Роспотребнадзора взяло ситуацию под свой контроль.