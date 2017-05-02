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Трамп и пенсионная реформа стали лозунгами Первомая в Латинской Америке

Общество

В День трудящихся в Латинской Америке звучали протесты против президента США Трампа и пенсионных реформ

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Богота, 2 мая 2017, 08:20 — REGNUM  К таким традиционным лозунгам, как требование повышения заработной платы и соблюдения прав человека, прозвучавшим 1 мая ходе маршей в День трудящихся в Латинской Америке, в 2017 году добавились протесты против пенсионных реформ и критика президента США Дональда Трампа, сообщает ресурс El Economista Americana.

Профсоюзы в Бразилии после всеобщей забастовки в 28 апреля 1 мая опять протестовали против мер, продвигаемых правительством президента Мишеля Темера, который при рейтинге одобрения 9%, настаивал на «многочисленных преимуществах» модификации трудового законодательства, в том числе пенсионной системы.

В Сальвадоре профсоюзы протестовали против сокращений государственного бюджета в таких областях, как безопасность, образование и здравоохранение, и призвали провести реформу пенсионной системы, чтобы работники получили «право голоса» в управлении своими пенсионные сбережениями.

Требования в других странах региона, таких как Гондурас и Уругвай, были сосредоточены в 2017 году в основном на осуждении политики президента США Дональда Трампа.

В Гондурасе протестующие заявляли, что Трамп продолжает расистское преследование «людей, которые из-за бедности, социального отчуждения, неравенства, несправедливости, насилия и безработицы покинули свои страны».

Главный профсоюз Уругвая PIT-CNT обвинил Трампа в «убийстве сотен детей», погибших от американских бомбардировок и призвал к мобилизации во всех странах за «мир во всем мире».

В то же время, тысячи мексиканцев требовали трудовых прав и протестовали против официальной речи президента Мексики Энрике Пенья Ньето, где он подчеркнул, что, по его мнению, страна пережила, несмотря на «мрачную картину» из-за натянутых отношений с США, рост цен на нефть и девальвацию песо.

Напомним, в других странах Латинской Америки протесты прошли в основном мирно и касались таких традиционных тем, как борьба коррупцией, неравенство, несоблюдение трудового законодательства, а также улучшение условий труда.

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Рабочие движения в странах Латинской Америки
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