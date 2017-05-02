«Считают идиотом?»: В Якутии проверяют доходы самого богатого депутата

Якутск, , 08:16 — REGNUM Прокуратура занялась проверкой законности заработков депутата Якутии Виктора Фёдорова, который задекларировал за 2016 год больше остальных представителей регионального парламента — 114,1 млн рублей. Сам депутат считает такую проверку странной и предлагает надзорному ведомству лучше обратить внимание на тех, кто отчитался о скромном доходе, но при этом живёт не по средствам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Возникает вопрос — прокуратура считает идиотом депутата, который задекларировал доходы, с которых не оплачены все налоги?, — прокомментировал проверку Виктор Фёдоров. — Ну пусть проверяют. Но только считаю, что в первую очередь надо проверять не того, кто много задекларировал, а того, кто мало. Есть такие декларанты (не только среди депутатов), которые в декларации отражают незначительные суммы, а сами ездят на шикарных машинах, постоянно отдыхают на дорогих курортах, приобретают дома, квартиры и тому подобное. Вот кого надо проверять! Они-то точно налоги не оплачивают».

Прокуратуре депутат советует реализовывать 20 статью конвенции ООН по борьбе с коррупцией, а не «ерундой заниматься» и предлагает прокуратуре направить свою настойчивость и энергию в нужное русло.

Виктор Фёдоров также прокомментировал нападки на него со стороны надзорного ведомства из-за конфликта интересов. Намерение прокуратуры лишить его мандата за то, что он, занимаясь бизнесом, при этом является парламентарием на постоянной основе, депутат считает неадекватными. Решение суда о признании незаконным бездействия Госсобрания в отношении него Виктор Фёдоров считает неверным, и намерен оспаривать его в Верховном суде РФ.

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«Возникает ощущение, что вот «жулик попался»! Не все так просто. В суде рассматривался процедурный вопрос — должен ли парламент республики на своем пленарном заседании рассматривать представление прокуратуры относительно народного депутата Фёдорова В.Н., или достаточно того, что этот вопрос рассмотрела депутатская комиссия? Причем, интересный момент, представление прокуратуры было внесено на трех народных депутатов, рассмотрено соответствующей депутатской комиссией, нарушений не найдено, но прокуратура требует рассмотреть итоги работы комиссии на пленарном заседании только по Фёдорову В.Н., и соответственно по этому вопросу подала в суд. Причем суд дважды отказывал в приеме данного заявления, а на третий раз «сломался», — пояснил Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров задекларировал доход в сумме 114,1 млн рублей, на 22,7 млн рублей меньше, чем в 2015 году. Остальные парламентарии заработали существенно меньше — в среднем 2−4 млн рублей, самые богатые — 33−44 млн.

Обилием собственности при скромном доходе в 2 млн рублей удивил депутат и генеральный директор ООО «Эрэл» Иннокентий Васильев, который вместе с женой владеет четырьмя земельными участками, двумя домами, двумя квартирами, тремя гаражами, стояночными местами, торговым центром, магазином и кладовым помещение. У парламентария в собственности также две Toyota Land Cruiser, самосвал КАМАЗ 5320, фургон ГАЗ-27 057, трактор МТЗ-82Л, у его жены — Toyota Regius Ace и самосвал КАМАЗ 5511. Супруга парламентария, кстати, заработала в 2 раза больше него — 4,7 млн рублей.

Спикера Госсобрания Якутии Александр Жирков показал 5,8 млн рублей заработка, он задекларировал земельный участок, гаражный бокс, доли в двух квартирах, автомобиль Toyota Land Cruiser, моторную лодку и прицеп. Доходы вице-спикеров регионального парламента также относительно невысоки. Так, Анатолий Добрянцев заработал 3,5 млн рублей, Ольга Балабкина — 3,1 млн, Виктор Губарев — 4,3 млн.