Командир экипажа рассказал подробности ЧП на рейсе Москва — Бангкок

Москва, , 07:18 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing 777, попавший в зону турбулентности, вернулся на нужную траекторию за 30 секунд благодаря грамотным действиям экипажа. Об этом, как передает НТВ, сообщил командир экипажа воздушного судна Александр Рузов.

«Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию», — говорит он.

При этом Рузов добавил, что пассажиры самолета компании «Аэрофлот», которые были не пристегнуты, получили травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2017 г. пассажирский самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Москва — Бангкок, попал в зону сильной турбулентности при подлете к столице Таиланда.

По уточненным данным, в результате воздушного ЧП пострадали 25 человек. Среди них есть граждане РФ и иностранцы.

Следственный комитет Российской Федерации (СКР) проводит проверку по факту травмирования пассажиров воздушного судна.

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