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Внутренняя Монголия отпраздновала 70 лет образования

Общество

Празднования прошли на центральной площади города Улан-Хото

Хух-Хото, Китай, 2 мая 2017, 06:51 — REGNUM  Первый в истории Китая автономный район Внутренняя Монголия празднует 70-летний юбилей своего образования, передает 1 мая газета China Daily.

Более 1000 человек, облаченных в традиционные монгольские наряды, выступили с танцами и этническими музыкальными номерами на центральной площади города Улан-Хото на востоке региона, где было основано автономное правительство 1 мая 1947 года.

Внутренняя Монголия занимает 1,18 млн кв. км или 12% сухопутной площади КНР. Монгольское население автономного региона составляет порядка 4,6 млн человек или одна пятая от всего населения автономного района.

Внутренняя Монголия делится на 3 аймака и 9 городских округов, которые в свою очередь делятся на 17 районов, 11 городов уездного значения, 21 уезд, 49 хошунов и 3 автономных хошуна.

Отметим, что за прошедшие 70 лет экономика региона выросла с 537 млн юаней ($78 млн) до 1,86 трлн юаней ($270 млрд). В то же время объем внешней торговли района увеличился с $11 млн до $11,7 млрд за тот же период.

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