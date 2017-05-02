Автобусы в столице Камчатки: поддельный медосмотр у водителей и техпроблемы

Петропавловск-Камчатский, , 06:46 — REGNUM Целый ряд нарушений в организации пассажирских перевозок выявили специалисты в ходе совместного рейда городских чиновников и сотрудников МВД. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, у двух водителей были выявлены заранее оформленные путевые листы, содержащие сведения о предрейсовом техническом осмотре и медицинском освидетельствовании водителя.

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Так, на момент проверки на 9:00, в путевке уже была информация о прохождении водителем медосмотра в 15:00 этого же дня. Эти сведения переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, несколько машин были сняты с линии за грязь, поломанные сидения в салонах и другие нарушения условий договора на перевозку пассажиров.

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В МВД корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по результатам рейда к административной ответственности привлечены 22 водителя и 13 должностных лиц. В частности, среди выявленных нарушений управление транспортными средствами с техническими неисправностями и выпуск неисправного транспорта на линию, отсутствие тахографов, использование водителем телефона во время движения в нарушение ПДД.

Кроме того, был задержан водитель автобуса, который находился в федеральном розыске. Мужчина уклонялся от наказания за преступление, предусмотренное ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которое совершил в другом регионе.

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По данным полиции, с начала года по вине водителей пассажирского транспорта произошло 11 ДТП, в результате которых один человек погиб и 40 получили различные травмы. За тот же период прошлого года было зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых были ранены четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Камчатки ситуация с общественным транспортом никак не наладится. Городские чиновники уже не раз заявляли, что берут работу автобусов под контроль. После явного намека губернатора региона Владимира Илюхина, с должности сняли начальника транспортного управления краевого центра Александра Сабурова, но проблемы это не решило.

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