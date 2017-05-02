Вторник, 2 Мая 2017 года
08:17:52 МСК

Автобусы в столице Камчатки: поддельный медосмотр у водителей и техпроблемы

Общество

Кроме того, задержан водитель, который находился в федеральном розыске

Петропавловск-Камчатский, 2 мая 2017, 06:46 — REGNUM  Целый ряд нарушений в организации пассажирских перевозок выявили специалисты в ходе совместного рейда городских чиновников и сотрудников МВД. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, у двух водителей были выявлены заранее оформленные путевые листы, содержащие сведения о предрейсовом техническом осмотре и медицинском освидетельствовании водителя.

Читайте также: Власти устроили в столице Камчатки транспортный коллапс

Так, на момент проверки на 9:00, в путевке уже была информация о прохождении водителем медосмотра в 15:00 этого же дня. Эти сведения переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, несколько машин были сняты с линии за грязь, поломанные сидения в салонах и другие нарушения условий договора на перевозку пассажиров.

Читайте также: На Камчатке автобус врезался в КамАЗ: пострадавших эвакуируют вертолетом

В МВД корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по результатам рейда к административной ответственности привлечены 22 водителя и 13 должностных лиц. В частности, среди выявленных нарушений управление транспортными средствами с техническими неисправностями и выпуск неисправного транспорта на линию, отсутствие тахографов, использование водителем телефона во время движения в нарушение ПДД.

Кроме того, был задержан водитель автобуса, который находился в федеральном розыске. Мужчина уклонялся от наказания за преступление, предусмотренное ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которое совершил в другом регионе.

Читайте также: Женщина, выпавшая из автобуса на Камчатке, страдала ДЦП

По данным полиции, с начала года по вине водителей пассажирского транспорта произошло 11 ДТП, в результате которых один человек погиб и 40 получили различные травмы. За тот же период прошлого года было зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых были ранены четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Камчатки ситуация с общественным транспортом никак не наладится. Городские чиновники уже не раз заявляли, что берут работу автобусов под контроль. После явного намека губернатора региона Владимира Илюхина, с должности сняли начальника транспортного управления краевого центра Александра Сабурова, но проблемы это не решило.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Камчатки погиб в ДТП из-за «лысой» резины на автомобиле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Укротители огня и металла: фоторепортаж
ВолгоградРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
ещё главное