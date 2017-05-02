Заместитель мэра Шанхая получил 17 лет тюрьмы за хищения и взятки

Фучжоу, Китай, , 02:13 — REGNUM Бывший заместитель мэра Шанхая Ай Баоцзюнь приговорен судом провинции Фуцзянь к 17 годам тюрьмы за взяточничество и расхищение общественных фондов, передает агентство «Синьхуа».

Личные активы стоимостью 5,8 млн юаней ($841,421 тыс.), принадлежавшие бывшему члену Постоянного Комитета Шанхайского муниципального комитета Компартии Китая, были конфискованы согласно постановлению Чжанчжоуского промежуточного народного суда, расположенного в провинции Фуцзянь на Востоке страны.

Суд принял решение о том, что нелегальные накопления, полученные посредством взяточничества, должны быть возвращены в государственную казну, а похищенное должно быть возвращено компании Baosteel Group и муниципальному правительству Шанхая.

Ай был уличен в получении взяток более чем на 43,2 млн юаней за время нахождения его на нескольких высокопоставленных должностях с 2000 по 2014 годы.

По информации суда, Ай злоупотреблял своим положением на посту заместителя генерального директора компании Baosteel Group и заместителя мэра Шанхая в целях расхищения общественной собственности общей стоимостью 7,5 млн юаней в период с 2001 по 2009 годы.

При этом, суд пошел на смягчение наказания, поскольку Ай согласился сотрудничать со следствием, а также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, что это третий громкий обвинительный приговор, вынесенный перед майскими праздниками китайским судом в отношении высокопоставленных чиновников и партийных деятелей, пойманных на взяточничестве и хищении имущества.

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