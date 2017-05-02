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Бывший заместитель председателя правительства Нинся осужден на 15 лет в КНР

Общество

Второй приговор по делу о коррупции среди высокопоставленных китайских управленцев за один день

Иньчуань, Китай, 2 мая 2017, 01:50 — REGNUM  Экс-заместитель председателя правительства Нинся-Хуэйского автономного района КНР, расположенного на северо-западе Китая, приговорен к 15 годам тюремного заключения за взяточничество, сообщает «Синьхуа».

Сианьский промежуточный народный суд провинции Шаньси оштрафовал Бая на 3,5 млн юаней (около $507,76 тыс.), а также обязал вернуть незаконно нажитое состояние в пользу государственной казны.

Суд признал 28 апреля Бая виновным в использовании своего должностного положения для извлечения незаконных выгод из операций с имуществом. В общей сложности, суд установил нелегальных накоплений в размере 38,87 млн юаней.

Суд пошел на смягчение наказания в связи с тем, что Бай признал свою вину, выразил чистосердечное раскаяние и вернул незаконно нажитое, а также сдал подельников.

Напомним, что ранее В Нинся-Хуйэском автономном районе Китае был назначен новый партийный лидер.

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