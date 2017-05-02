Митинг под духовой оркестр: Мордовия встречает 1 мая

Саранск, , 22:07 — REGNUM В Саранске по инициативе Федерации профсоюзов Мордовии состоялся митинг-концерт под девизом: «За достойную работу, зарплату, жизнь!». В митинге принял участие глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В день Первомая на главную площадь столицы Мордовии вышли представители крупнейших городских предприятий, учреждений культуры, здравоохранения, образования. Первая колонна, возглавляемая профсоюзными работниками и активом, прибыла на Советскую площадь под звуки духового оркестра ОАО «Электровыпрямитель». Десятитысячный митинг открыла председатель Федерации профсоюзов. Она поздравила собравшихся с Праздником Весны и Труда и подчеркнула, что для профсоюзов он по-прежнему остается Днем международной солидарности трудящихся.

В свою очередь глава Мордовии также приветствовал участников мероприятия и отметил, что рад видеть сегодня и передовиков производства, и рабочие династии ветеранов труда, и молодежь. По словам Волкова, кто любит и умеет трудиться — гордость и достояние республики. «В характере нашего народа трудолюбие, умение добиваться целей. Настоящие герои живут среди нас — это вы, все, кто пришел на эту площадь. Ваши коллеги, друзья, родные», — подчеркнул глава Мордовии.

В ходе торжества состоялась церемония вручения переходящих Красных знамен 18 победителям республиканского трудового соперничества коллективов организаций, достигших наивысших производственных результатов в 2016 году. Завершилось мероприятие большим праздничным концертом ансамбля песни и танца «Умарина».