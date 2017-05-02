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Скончался советский детский писатель Анатолий Алексин

Общество

Литератору исполнилось 92 года

Люксембург, 2 мая 2017, 01:00 — REGNUM  

Советский писатель, автор многочисленных книг для детей и юношества Анатолий Алексин ушел из жизни на 93-м году жизни в Люксембурге. Об этом 1 мая сообщил на своей странице в сети Facebook журналист Дмитрий Лиханов.

«1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шёл 93 год», — говорится в сообщении.

Алексину принадлежат многочисленные повести, рассказы и романы для детей: «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», «А тем временем где-то», «В стране вечных каникул» и многие другие.

В 1974 году Анатолий Георгиевич был удостоит Государственной премии РСФСР имени Крупской за пьесы «Звоните и приезжайте» и «Обратный адрес». Государственную премию СССР за повести «Действующие лица и исполнители», «Позавчера и послезавтра», «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия» он получил в 1978.

В Люксембург писатель переехал к дочери в 2011 году. До этого эмигрировал из России в Израиль в 1993.

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