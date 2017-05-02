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«Нет!» обнищанию трудящихся сказали 5 тыс. ставропольцев – фоторепортаж

Общество

Первого мая в Ставрополе прошла акция Федерации профсоюзов «За достойную работу, зарплату, жизнь!»

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Участники митинга 1 мая в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники митинга 1 мая в Ставрополе

Виктория Ивановская, 1 мая 2017, 23:23 — REGNUM  

Около 5 тыс. человек пришли на митинг профсоюзов в Ставрополе «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Среди участников акции работники предприятий и организаций края, профсоюзы и депутаты.

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Митинг 1 мая в Ставрополе собрал порядка 5 тыс. человек
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Митинг 1 мая в Ставрополе собрал порядка 5 тыс. человек

Люди приехали из разных городов и сел Ставрополья. Они привезли с собой плакаты с требованием достойной зарплаты, соответствующей ценовому росту.

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Люди требовали повышения заработной платы в соответствии с ростом инфляции
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Люди требовали повышения заработной платы в соответствии с ростом инфляции

Выдвигались требования поддержки аграриев, уважения труду, стабильного развития экономики.

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Сельские работники требовали поддержки аграриев
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Сельские работники требовали поддержки аграриев
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Виктория Ивановская © ИА REGNUM
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Участники митинга 1 мая в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники митинга 1 мая в Ставрополе

Представители профсоюзов говорили о том, что нынешний год сравнивают с 1917 — годом революции в России. И сегодня, в столетнюю годовщину этой даты профсоюзы настаивают, что не хотят революции, а хотят единства, сплоченности в достижении достойного уровня жизни трудящихся.

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Профсоюзные лидеры края и муниципалитетов
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Профсоюзные лидеры края и муниципалитетов

Вместе с тем, это не снижает актуальности проблемы низкой зарплаты и пенсии. Минимальный размер оплаты труда ниже минимума физиологического выживания человека. Сворачиваются социальные гарантии. Растут цены и налоги.

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Люди пришли требовать справедливую заработную пату и условия жизни
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Люди пришли требовать справедливую заработную пату и условия жизни
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Участники митинга принесли с собой плакаты
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники митинга принесли с собой плакаты

Население устало от «градопада» экспериментов, сказала на митинге председатель краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Лора Манаева.

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Председатель краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Лора Манаева на митинге 1 мая в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Председатель краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Лора Манаева на митинге 1 мая в Ставрополе

«За прошедшие пять лет реформ оказалось, что в наших школах нет места ученикам. Их заменили бесконечные бумаги и отчеты. В крае по-прежнему остро стоит проблема дефицита педагогических кадров. Неутешительны результаты оптимизации дополнительного образования», — сказала профсоюзный активист.

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Профсоюзные лидеры края и муниципалитетов
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Профсоюзные лидеры края и муниципалитетов

Ее коллеги говорили о том, что в современном государстве работающий человек беден и нуждается в поддержке государства, хотя это недопустимо.

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Участники митинга 1 мая в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники митинга 1 мая в Ставрополе

Районные представители настаивали на поддержке сельских труженников. Недовольство вызвал тот факт, что рост зарплаты бюджетников проводится за счет интенсификации их труда, работы на 1,5−2 ставки.

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Митинг собрал до 5 тыс. человек
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Митинг собрал до 5 тыс. человек

Муниципалитеты обозначили проблему нехватки врачей, учителей, специалистов разных областей. Этому способствует и низкая зарплата и усиление нагрузки на работников.

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Участники митинга 1 мая в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники митинга 1 мая в Ставрополе
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Участники митинга из Изобильненского района Ставрополья
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники митинга из Изобильненского района Ставрополья

Усиливающееся налогообложение и закредитованность не дают модернизировать хозяйства.

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Люди высказывались за стабильное развитие экономики
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Люди высказывались за стабильное развитие экономики

«Профсоюзы против революций, красных, желтых, бархатных. Но мы за — экономический рост, основанный на поддержке государства, на новой финансово-экономической политике страны, ориентированной на отечественного производителя и наши национальные интересы», — сказал на митинге краевой депутат Николай Мурашко.

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Депутат Думы Ставропорльского края Николай Мурашко
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Депутат Думы Ставропорльского края Николай Мурашко

Участники митинга приняли резолюцию, в которой осудили усиление налоговой нагрузки населения и ускорение мер инфляции. Ответственность за эти действия лежит на правительстве страны и Банке России, считают участники митинга.

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Митинг 1 мая в Ставрополе собрал до 5 тыс. человек
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Митинг 1 мая в Ставрополе собрал до 5 тыс. человек

Ставрополье требует повысить МРОТ и максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума, установить базовые оклады бюджетников, перейти на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.

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Участники митинга 1 мая в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники митинга 1 мая в Ставрополе

Резолюция содержит требования к губернатору и правительству региона: установить краевой минимум по зарплате не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

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Участники митинга 1 мая в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники митинга 1 мая в Ставрополе
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Виктория Ивановская © ИА REGNUM

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Читайте ранее в этом сюжете: Первомай в Ставрополе: ожили фонтаны, расцвели тюльпаны — фоторепортаж

regnum author Виктория Ивановская
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