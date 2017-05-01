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На Невском проспекте в Первомай хватило места всем — фоторепортаж

Общество

В массовых мероприятиях в Северной столице приняло участие около 100 тысяч человек

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Открывали череду первомайских шествий по Невскому проспекту профсоюзы и единороссы
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Открывали череду первомайских шествий по Невскому проспекту профсоюзы и единороссы

Санкт-Петербург, 1 мая 2017, 20:26 — REGNUM  В день Первомая политические и общественные организации Санкт-Петербурга вывели своих сторонников на главную городскую магистраль — Невский проспект. Все, кто пожелал пройти по Невскому со своими лозунгами и требованиями, соблюдая требования закона, в итоге получили такую возможность от городских властей.

Всего в массовых шествиях и митингах в Петербурге приняло участие порядка 100 тысяч человек.

Первую и наиболее многочисленную колонну составили представители профсоюзов и партии «Единая Россия».

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Дети были среди участников первомайской демонстрации
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Дети были среди участников первомайской демонстрации

Во главе колонны шли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания, лидер городских единороссов Вячеслав Макаров, глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин, сотрудники петербургских предприятий и учреждений, активисты профсоюзных, общественных и молодежных организаций, студенты и школьники.

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Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров

Также среди участников шествия были депутаты Госдумы, Заксобрания города, активисты и сторонники «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России».

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Участники праздничного шествия
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Участники праздничного шествия

Затем по Невскому проспекту своими колоннами прошли активисты парламентских партий КПРФ и ЛДПР.

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Демонстранты от КПРФ напомнили об изначальном смысле праздника 1 мая — Дня солидарности трудящихся
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Демонстранты от КПРФ напомнили об изначальном смысле праздника 1 мая — Дня солидарности трудящихся

Сторонники градозащитного движения Петербурга, депутаты и представители ряда оппозиционных партий и общественных организаций вышли на Невский проспект в рамках «Марша в защиту Петербурга». Его главным объединяющим мотивом стало требование сохранить светский, музейный статус Исаакиевского собора.

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«Марш в защиту Петербурга» на Невском проспекте
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
«Марш в защиту Петербурга» на Невском проспекте

Кроме этого, участники Марша выступили в защиту Пулковской обсерватории, Охтинского мыса, Российской национальной библиотеки, Европейского университета, против системы «Платон», высоких кредитных ставок по ипотеке и по другим острым темам, вызывающим общественный резонанс в Петербурге и за его пределами.

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Участники градозащитной акции пришли с детьми
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Участники градозащитной акции пришли с детьми

Пройдя по Невскому, манифестанты-градозащитники ушли в сторону Марсова поля, где состоялся многолюдный митинг.

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Во главе колонны градозащитников — депутаты Алексей Ковалев и Михаил Амосов
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Во главе колонны градозащитников — депутаты Алексей Ковалев и Михаил Амосов

Кроме того, свои акции на Невском проспекте провели сегодня сторонники движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова и представители целого ряда иных партий и общественных организаций.

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Красный флаг как символ Первомая
Валентин Илюшин © ИА REGNUM
Красный флаг как символ Первомая

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: На Марсовом поле в Петербурге митингуют против передачи Исаакия

regnum author Валентин Илюшин
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