На Невском проспекте в Первомай хватило места всем — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM В день Первомая политические и общественные организации Санкт-Петербурга вывели своих сторонников на главную городскую магистраль — Невский проспект. Все, кто пожелал пройти по Невскому со своими лозунгами и требованиями, соблюдая требования закона, в итоге получили такую возможность от городских властей.

Всего в массовых шествиях и митингах в Петербурге приняло участие порядка 100 тысяч человек.

Первую и наиболее многочисленную колонну составили представители профсоюзов и партии «Единая Россия».

Во главе колонны шли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания, лидер городских единороссов Вячеслав Макаров, глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин, сотрудники петербургских предприятий и учреждений, активисты профсоюзных, общественных и молодежных организаций, студенты и школьники.

Также среди участников шествия были депутаты Госдумы, Заксобрания города, активисты и сторонники «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России».

Затем по Невскому проспекту своими колоннами прошли активисты парламентских партий КПРФ и ЛДПР.

Сторонники градозащитного движения Петербурга, депутаты и представители ряда оппозиционных партий и общественных организаций вышли на Невский проспект в рамках «Марша в защиту Петербурга». Его главным объединяющим мотивом стало требование сохранить светский, музейный статус Исаакиевского собора.

Кроме этого, участники Марша выступили в защиту Пулковской обсерватории, Охтинского мыса, Российской национальной библиотеки, Европейского университета, против системы «Платон», высоких кредитных ставок по ипотеке и по другим острым темам, вызывающим общественный резонанс в Петербурге и за его пределами.

Пройдя по Невскому, манифестанты-градозащитники ушли в сторону Марсова поля, где состоялся многолюдный митинг.

Кроме того, свои акции на Невском проспекте провели сегодня сторонники движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова и представители целого ряда иных партий и общественных организаций.

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