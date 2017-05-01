Понедельник, 1 Мая 2017 года
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В Архан­гель­ской области про­шли пер­вом­ай­ские демон­стра­ции

Общество

Организатором шествий выступила федерация профсоюзов Архангельской области

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

Архангельск, 1 мая 2017, 20:09 — REGNUM  Праздничный день 1 Мая в Архангельске начался торжественным шествием колонн по главному проспекту города.

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

В праздничном марше прошли представители Федерации профсоюзов Архангельской области, работников жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения, госучреждений, культуры, связи, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, строители и железнодорожники, студенты и преподаватели САФУ и СГМУ, общественные объединения и политические партии. Всего Первомай собрал в Архангельске около пяти тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

Впервые в шествии приняли участие представители национальных автономий и землячеств Поморья.

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

Шествие завершилось традиционным митингом на площади Профсоюзов, где перед собравшимися выступила председатель региональной Федерации профсоюзов Алла Сафонова. Она отметила, что всероссийская акция одновременно проходит в 140 городах России.

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

Алла Сафонова подчеркнула: задача профсоюзов во все времена — стоять на страже прав трудящихся.

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

«Этому посвящена и сегодняшняя работа ФПАО, которая ведет переговоры по защите социальных гарантий работникам Крайнего Севера и приравненных к ним территорий», — заявила она.

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

С праздником всех северян поздравил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев:

«1 Мая — всегда был, есть и будет праздником весны, труда и хорошего настроения. Он объединяет всех неравнодушных и целеустремлённых людей. Я уверен, что мы с вами вместе будем делать все, для того чтобы жизнь северян улучшалась, а наша область динамично развивалась».

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

С поздравлениями к жителям Архангельской области также обратились председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и глава города Игорь Годзиш.

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Первомайское шествие
Анна Кошечко © ИА REGNUM
Первомайское шествие

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1 мая 2017 года
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