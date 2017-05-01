«Много-много трудового народа», который «стонет, плачет»: 1 мая в Чувашии

Чебоксары, , 17:57 — REGNUM Первомайское шествие в Чебоксарах в этом году отличилось рекордной массовостью и беспрецедентными мерами безопасности. По данным полиции, в нём приняли участие более 35 тыс. человек: многотысячная колонна растянулась от сквера Чапаева до Арбата, а само шествие по центру столицы заняло более двух часов. Как и ранее, шествие объединило профсоюзы, общественников, работников различных предприятий и организаций всех отраслей, студентов и школьников, отдельными колоннами шли сторонники парламентских партий — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чебоксары продолжают наращивать массовость первомайских демонстраций. Если в прошлом году на праздничное шествие вышли около 32 тыс. человек (в 2015 году было более 30 тыс. участников, в 2014 году — 28 тыс. человек), то в этом году, по данным МВД по Чувашии, в него влились более 35 тыс. человек. В министерстве отмечают, что охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали свыше 600 сотрудников полиции, Росгвардии, народные дружинники, представители частных охранных организаций. И подчёркивают, что «нарушений правопорядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий не допущено».

Между тем, меры безопасности в этом году были значительно усилены. Помимо полицейских, на улице также можно было увидеть бойцов ОМОНа. Кроме того, была огорожена вся пешеходная зона по ходу шествия колонны, там же дежурили наряды полиции. Охрану общественного порядка обеспечивали и беспилотные летательные аппараты, которые «вели видеофиксацию нарушений в местах массовых скоплений людей», говорят в полиции. В целях безопасности в шествии запретили использовать любой вид транспорта — напомним, ранее демонстрацию «разбавляли» мотоциклы, легковые автомобили, автобусы и даже грузовики, которых щедро украшали шарами, яркими лентами и транспарантами. Кроме того, в этом году начальные точки пешеходного маршрута огородили не только турникетами, но и КАМАЗами, что вызвало удивление у горожан.

Само шествие стало менее шумным и празднично буйным — обошлись без «гуделок-шумелок-говорильников», что, впрочем, компенсировали усыпанные по ходу движения интерактивные площадки. Демонстрация сохранила свой пёстрый и праздничный вид — в колонну стекались люди с шарами, цветами, флажками, лентами. Реже, чем ранее, можно было увидеть костюмированных персонажей. И если в прошлом году участники шествия поздравляли друг друга не только с Первомаем, но и с Пасхой, то в этом году — с наступающим Днём Победы, звучали военные песни и лозунги.

Перед началом шествия глава Чувашии Михаил Игнатьев «обошёл, прошёл» несколько формируемых площадок, фотографируясь с участниками шествия. «Раньше говорили, что нам хлеба не надо — работы давай, говорили. Соблюдаете это?» — обращался он к горожанам, поздравляя их с первомаем. Тем, на кого падал взгляд главы региона, приходилось отвечать бодро и утвердительно.

«Все «вооружённые»: крутые мобильники», — оценивал Михаил Игнатьев текущую обстановку и людей, пребывая в праздничном настроении. Больше всего внимания досталось сотрудникам столичного управления образования: глава Чувашии в ходе своего импровизированного шествия по колонне дважды столкнулся с горсткой сотрудников управления и удивился. «У нас очень большая команда», — бойко пояснили ему. «Значит, надо вас тогда сокращать», — улыбнувшись, сделал вывод Михаил Игнатьев, которому никто не посмел возразить.

Из политических партий первой по главной улице прошла колонна «Единой России». С единороссами смешались профсоюзы, члены Общероссийского народного фронта, «Опоры России». Они выступали за «достойный труд», «достойную зарплату», «достойную пенсию» и против «роста цен и тарифов».

С коммунистами в одной колонне шли члены женского союза «Надежда России» и Союза советских офицеров, требуя высоких пенсий и зарплат, льгот для детей войны. «Чтобы обеспечивали всех достойной работой, зарплатой, чтобы не было таких предприятий, как «Чувашавтотранс», которому из бюджета деньги не платят и которое в конечном счёте самым наглым, нахальным образом банкротят», — заявил затем на митинге лидер чувашских единороссов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов. Он также отметил, что «вывели на улицу много-много трудового народа, студентов, детей, но это не есть показатель нынешней поддержки олигархической власти». Это народ, «который стонет, плачет, а затем приходит к коммунистам».

Члены чувашского отделения «Справедливой России» требовали вернуть ветеранам «отнятые льготы», выступали против «Платона» и «политической монополии». К ним примкнули зоозащитники, которые в прошлом году шествовали в рядах ЛДПР.

Первомайское шествие в Чебоксарах завершилось праздничным концертом. В мэрии Чебоксар напоминают, что горожан 1 мая «ждут сразу два сюрприза»: на Красной площади вечером пройдет концерт Дениса Майданова, затем над акваторией залива «впервые взметнётся в небо красочный первомайский салют».

Читайте также: Аварийный Дом правительства в Чувашии и субботники с музыкой: фоторепортаж

А также: Чувашские строители возвращаются из Москвы ради Московского моста: репортаж

Смотрите галерею к статье