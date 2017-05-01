Жителей Москвы и области предупредили о похолодании

Москва, , 17:47 — REGNUM Теплая погода в Москве и области продержится еще сутки, затем ожидается похолодание из-за приближающего атмосферного фронта. Об этом рассказал сайту ТРК «Звезда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Температура понизится на несколько градусов и приблизится к своей климатической норме, — отметил специалист. — Мы ожидаем во вторник (2 мая) в столице 17−19 градусов тепла, по области — 15−20, а на юго-востоке — до 23».

Синенков также добавил, что 3 мая в столичном регионе будет переменная облачность, без осадков.

«Максимальная температура ожидается на отметке 13−15 градусов, по области — 12−17, — говорит он. — Ветер будет северо-западный».

По словам специалиста центра погоды «Фобос», температура в четверг, 4 мая, будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла в дневное время. В области прогнозируется от 11 до 16 градусов тепла.

Существенных осадков на этой неделе не ожидается.