Первомай в Ставрополе: ожили фонтаны, расцвели тюльпаны — фоторепортаж

Ставрополь, , 18:20 — REGNUM Нарядный, теплый Ставрополь встретил праздник весны открытием сезона фонтанов. В этом году все фонтаны города одновременно запущены новым способом, с помощью интерактивного приложения.

На торжественное событие у главного фонтана города — светомузыкального фонтана на крепостной горе собрались тысячи горожан и гостей Ставрополя.

Люди пришли нарядные с детьми, шарами, цветами — так, как привыкли ходить на первомайские праздники еще наши родители, бабушки и дедушки.

С самого утра в городе началось народное гуляние, праздник, звучала музыка, вокруг фонтана разбиты палатки с угощениями.

Больше всего народу столпилось у фонтана. Все ждали его запуска.

Рядом, на сцене, начался концерт, во время которого звучали песни о Ставрополье и краевой столице.

Светомузыкальный фонтан Ставрополя был запущен главой города с помощью интерактивного мобильного приложения.

Главный фонтан города, диаметром 20 метров, имеет подсветку и музыкальное сопровождение, которое меняется в зависимости от режима работы воды. Всего из фонтана бьет 120 струй, которые подают воду в разном направлении и на разную высоту.

Первые лица края и города поприветствовали пришедших и поздравили с весенним праздником.

«Наш город славится своим гостеприимством и радушием. Мы очень хотим, чтобы в городе появлялись новые точки, куда мы можем приходить с детьми. Для нас открытие фонтанов — это не только само действие, это еще весна в самом разгаре, тепло, светло, красивые девушки ходят — это новая жизнь… Я бы очень хотел, чтобы традиция открытия фонтанов всегда смывала всё плохое, а все хорошее с водой фонтанов к каждому из нас приходило в дом», — пожелал горожанам губернатор Владимир Владимиров.

«Сегодня мы запускаем фонтаны, и это говорит о том, что наступила весна. А весна — это всегда новые надежды и мечты. И поверьте, они обязательно сбудутся, но для этого нам всем надо хорошо поработать», — обратился к жителям столицы края глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

Одновременно с главным фонтаном города с помощью интерактивного приложения были запущены все фонтаны краевого центра.

Всего их в Ставрополе 16. Вокруг них в жаркий день собрались горожане с друзьями и детьми.

Фонтаны будут работать до начала осеннего ненастья.

Город Ставрополь очень преобразился перед одним из главных праздников весны. Улицы города вычищены, украшены.

После долгих холодов и снегопада на прошлой неделе пришло настоящее тепло. В городе зацвели деревья, трава, распустились цветы на клумбах.

Особенно много к Первомаю зацвело тюльпанов. Разноцветные тюльпановые лужайки запылали по всему городу, привлекая людей.

Горожане с удовольствием фотографируются возле разнообразных цветочных композиций.

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