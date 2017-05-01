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Первомай в Ставрополе: ожили фонтаны, расцвели тюльпаны — фоторепортаж

Общество

В краевой столице в солнечный весенний день открыт сезон фонтанов. Все фонтаны краевой столицы запущены с помощью мобильного приложения

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Весна в Ставрополе чувствуется во всём
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Весна в Ставрополе чувствуется во всём

Ставрополь, 1 мая 2017, 18:20 — REGNUM  Нарядный, теплый Ставрополь встретил праздник весны открытием сезона фонтанов. В этом году все фонтаны города одновременно запущены новым способом, с помощью интерактивного приложения.

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Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь

На торжественное событие у главного фонтана города — светомузыкального фонтана на крепостной горе собрались тысячи горожан и гостей Ставрополя.

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Горожане по старой традиции вышли на улицы нарядными, с шарами, цветами, флагами
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Горожане по старой традиции вышли на улицы нарядными, с шарами, цветами, флагами

Люди пришли нарядные с детьми, шарами, цветами — так, как привыкли ходить на первомайские праздники еще наши родители, бабушки и дедушки.

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Праздник Первомая в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Праздник Первомая в Ставрополе
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Первомай в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Первомай в Ставрополе

С самого утра в городе началось народное гуляние, праздник, звучала музыка, вокруг фонтана разбиты палатки с угощениями.

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Ставропольцы отдыхают на лужайке во время празднования Первомая
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Ставропольцы отдыхают на лужайке во время празднования Первомая
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Казаки наряду с полицией несут службу и охраняют порядок в городе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Казаки наряду с полицией несут службу и охраняют порядок в городе

Больше всего народу столпилось у фонтана. Все ждали его запуска.

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Ставропольцы в ожидании запуска фонтана
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Ставропольцы в ожидании запуска фонтана

Рядом, на сцене, начался концерт, во время которого звучали песни о Ставрополье и краевой столице.

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Концерт в честь открытия сезона фонтанов в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Концерт в честь открытия сезона фонтанов в Ставрополе
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Волонтеры на открытии сезона фонтанов в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Волонтеры на открытии сезона фонтанов в Ставрополе
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Концерт в честь открытия сезона фонтанов
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Концерт в честь открытия сезона фонтанов
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Концерт в честь открытия сезона фонтанов в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Концерт в честь открытия сезона фонтанов в Ставрополе

Светомузыкальный фонтан Ставрополя был запущен главой города с помощью интерактивного мобильного приложения.

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Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь

Главный фонтан города, диаметром 20 метров, имеет подсветку и музыкальное сопровождение, которое меняется в зависимости от режима работы воды. Всего из фонтана бьет 120 струй, которые подают воду в разном направлении и на разную высоту.

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Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь
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Молодежь Ставрополя празднует Первомай
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Молодежь Ставрополя празднует Первомай

Первые лица края и города поприветствовали пришедших и поздравили с весенним праздником.

«Наш город славится своим гостеприимством и радушием. Мы очень хотим, чтобы в городе появлялись новые точки, куда мы можем приходить с детьми. Для нас открытие фонтанов — это не только само действие, это еще весна в самом разгаре, тепло, светло, красивые девушки ходят — это новая жизнь… Я бы очень хотел, чтобы традиция открытия фонтанов всегда смывала всё плохое, а все хорошее с водой фонтанов к каждому из нас приходило в дом», — пожелал горожанам губернатор Владимир Владимиров.

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на открытии сезона фонтанов
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на открытии сезона фонтанов
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Жители Ставрополя на запуске светомузыкального фонтана
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Жители Ставрополя на запуске светомузыкального фонтана

«Сегодня мы запускаем фонтаны, и это говорит о том, что наступила весна. А весна — это всегда новые надежды и мечты. И поверьте, они обязательно сбудутся, но для этого нам всем надо хорошо поработать», — обратился к жителям столицы края глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

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Глава Ставрополя Андрей Джатдоев на открытии сезона фонтанов
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев на открытии сезона фонтанов

Одновременно с главным фонтаном города с помощью интерактивного приложения были запущены все фонтаны краевого центра.

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Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан у краевого драматического театра им. М.Ю.Лермонтова
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан у краевого драматического театра им. М.Ю.Лермонтова
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Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан у монумента Ангел-хранитель запущен только частично, пока территория находится на реставрации
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан у монумента Ангел-хранитель запущен только частично, пока территория находится на реставрации

Всего их в Ставрополе 16. Вокруг них в жаркий день собрались горожане с друзьями и детьми.

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Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан Мальчик и девочка с кувшином
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан Мальчик и девочка с кувшином
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Молодежь Ставрополя празднует Первомай
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Молодежь Ставрополя празднует Первомай

Фонтаны будут работать до начала осеннего ненастья.

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Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. 1 мая в городе одновременно заработали все фонтаны
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. 1 мая в городе одновременно заработали все фонтаны

Город Ставрополь очень преобразился перед одним из главных праздников весны. Улицы города вычищены, украшены.

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Цветущий Ставрополь
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Цветущий Ставрополь
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Нарядный Ставрополь на Первомай
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Нарядный Ставрополь на Первомай

После долгих холодов и снегопада на прошлой неделе пришло настоящее тепло. В городе зацвели деревья, трава, распустились цветы на клумбах.

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Цветущий Ставрополь. Разноцветные анютины глазки высажены на клумбах у здания регионального правительства
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Цветущий Ставрополь. Разноцветные анютины глазки высажены на клумбах у здания регионального правительства
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Магнолии отцветают на площади у Ангела Хранителя
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Магнолии отцветают на площади у Ангела Хранителя
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Цветущий Ставрополь
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Цветущий Ставрополь
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Цветущий Ставрополь
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Цветущий Ставрополь

Особенно много к Первомаю зацвело тюльпанов. Разноцветные тюльпановые лужайки запылали по всему городу, привлекая людей.

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Цветущий Ставрополь
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Цветущий Ставрополь
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Весна в Ставрополе чувствуется во всём
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Весна в Ставрополе чувствуется во всём
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Цветущий Ставрополь
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Цветущий Ставрополь

Горожане с удовольствием фотографируются возле разнообразных цветочных композиций.

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Горожане фотографируются на фоне украшенных клумб
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Горожане фотографируются на фоне украшенных клумб

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regnum author Виктория Ивановская
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1 мая 2017 года
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