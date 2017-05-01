Первомай в Великом Новгороде: главные герои праздника — «ночные волки»

Великий Новгород, , 15:58 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 1 мая, состоялось шествие в честь Праздника весны и труда. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шествие возглавил Городской духовой оркестр под управлением Анатолия Малышева, а первыми традиционно прошли колонны профсоюзов.

Среди них особенно выделялся профсоюз торговой сети «Магнит», появившийся на шествии впервые. Члены этой организации с осени устраивают митинги и пикеты за права своих работников, в поддержку профсоюза новгородского «Магнита» устраивались акции в соседнем Пскове и Москве.

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Традиционно в городском шествии приняли участие чиновники — сотрудники правительства Новгородской области и мэрии Великого Новгорода, а также коллективы муниципальных и областных предприятий: «Новгородского водоканала», «Автобусного парка». Отдельно шла колонна департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области. Многочисленным было представительство Пенсионного фонда России.

Вслед за чиновниками проследовали партии.

Помимо четырёх парламентских, впервые на шествие вышли члены Новгородского регионального отделения партии «Яблоко», удивлявшие горожан лозунгом с требованием отставки команды уже ушедшего в отставку губернатора. Скорее всего, «яблочники» имели в виду тех чиновников регионального правительства, кто продолжает работать и в команде врио губернатора Андрея Никитина.

Для Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 1 мая — это также начало студенческого трудового сезона. Крупнейший вуз региона представил на шествии все свои институты и колледжи, а также студенческие стройотряды.

Шествие замыкала внушительная колонна байкеров. «Ночные волки» традиционно участвуют в первомайских мероприятиях в Великом Новгороде, но в этом году их колонна была как никогда представительна: здесь были не только новгородцы, но и байкеры из Пскова и других городов Северо-Запада.

В конечном итоге, именно байкеры, выстроившись у сцены на главной площади Великого Новгорода, и стали главными героями Праздника весны и труда — с ними фотографировались и взрослые, и дети.

Со сцены собравшихся поздравляли руководители различных профсоюзных организаций, среди выступающих были профсоюзные работники из двух предприятий — «Акрона» и «Старта». На шествие же ни «Акрон», ни трудовые коллективы других новгородских предприятий в этом году не вышли.

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