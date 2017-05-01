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Первомай в Великом Новгороде: главные герои праздника — «ночные волки»

Общество

Бюджетники, чиновники, студенты, политики и байкеры вышли на традиционное первомайское шествие в Великом Новгороде. Трудовых коллективов было немного

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Праздник весны и труда в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Праздник весны и труда в Великом Новгороде

Великий Новгород, 1 мая 2017, 15:58 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 1 мая, состоялось шествие в честь Праздника весны и труда. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шествие возглавил Городской духовой оркестр под управлением Анатолия Малышева, а первыми традиционно прошли колонны профсоюзов.

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Городской духовой оркестр возглавил первомайское шествие в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Городской духовой оркестр возглавил первомайское шествие в Великом Новгороде
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Колонна профсоюзов на первомайском шествии в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Колонна профсоюзов на первомайском шествии в Великом Новгороде

Среди них особенно выделялся профсоюз торговой сети «Магнит», появившийся на шествии впервые. Члены этой организации с осени устраивают митинги и пикеты за права своих работников, в поддержку профсоюза новгородского «Магнита» устраивались акции в соседнем Пскове и Москве.

Читайте подробнее: Оппозиция вышла на митинг в поддержку профсоюза торговой сети «Магнит»

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Профсоюз работников торговой сети «Магнит» на первомайском шествии в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Профсоюз работников торговой сети «Магнит» на первомайском шествии в Великом Новгороде

Традиционно в городском шествии приняли участие чиновники — сотрудники правительства Новгородской области и мэрии Великого Новгорода, а также коллективы муниципальных и областных предприятий: «Новгородского водоканала», «Автобусного парка». Отдельно шла колонна департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области. Многочисленным было представительство Пенсионного фонда России.

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Колонна Пенсионного фонда РФ на первомайском шествии в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Колонна Пенсионного фонда РФ на первомайском шествии в Великом Новгороде

Вслед за чиновниками проследовали партии.

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«Единая Россия» на первомайском шествии в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
«Единая Россия» на первомайском шествии в Великом Новгороде

Помимо четырёх парламентских, впервые на шествие вышли члены Новгородского регионального отделения партии «Яблоко», удивлявшие горожан лозунгом с требованием отставки команды уже ушедшего в отставку губернатора. Скорее всего, «яблочники» имели в виду тех чиновников регионального правительства, кто продолжает работать и в команде врио губернатора Андрея Никитина.

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«Яблоко» на первомайском шествии в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
«Яблоко» на первомайском шествии в Великом Новгороде

Для Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 1 мая — это также начало студенческого трудового сезона. Крупнейший вуз региона представил на шествии все свои институты и колледжи, а также студенческие стройотряды.

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Колонна НовГУ на первомайском шествии в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Колонна НовГУ на первомайском шествии в Великом Новгороде

Шествие замыкала внушительная колонна байкеров. «Ночные волки» традиционно участвуют в первомайских мероприятиях в Великом Новгороде, но в этом году их колонна была как никогда представительна: здесь были не только новгородцы, но и байкеры из Пскова и других городов Северо-Запада.

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Байкеры на первомайском шествии в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Байкеры на первомайском шествии в Великом Новгороде

В конечном итоге, именно байкеры, выстроившись у сцены на главной площади Великого Новгорода, и стали главными героями Праздника весны и труда — с ними фотографировались и взрослые, и дети.

Со сцены собравшихся поздравляли руководители различных профсоюзных организаций, среди выступающих были профсоюзные работники из двух предприятий — «Акрона» и «Старта». На шествие же ни «Акрон», ни трудовые коллективы других новгородских предприятий в этом году не вышли.

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Первомайский митинг в Великом Новгороде
Ольга Ларина © ИА REGNUM
Первомайский митинг в Великом Новгороде

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1 мая 2017 года
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