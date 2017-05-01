Многотысячные демонстрации прошли в Москве 1 мая – фоторепортаж

Москва, , 19:33 — REGNUM Сразу несколько массовых праздничных демонстраций прошли в Москве 1 мая. Общее шествие профсоюзных объединений по центру столицы возглавили лидер Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев и мэр Сергей Собянин, а колонны КПРФ — Геннадий Зюганов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По подсчетам ГУ МВД по городу Москве, всего в массовых шествиях и гуляниях приняли участие порядка 1,5 млн человек. Демонстрации прошли мирно — о происшествиях и нарушениях общественного порядка не сообщалось. Охрану мест массового скопления людей обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и представители Росгвардии.

По данным ФНПР, на шествие профсоюзных объединений собрались порядка 130 тысяч человек. Колонны участников прошли по центру Москвы до Красной площади. Главными темами акции стали необходимость повышения благосостояния населения, высокие тарифы на коммунальные услуги и рост налогов. Основной лозунг демонстрации — «За достойную работу, зарплату, жизнь».

Первомайское шествие КПРФ традиционно возглавил глава партии Геннадий Зюганов. Колонны участников прошли от Октябрьской площади до Площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг. Основными лозунгами акции стали: «За власть трудового народа!» и «Нет коррупции».

Напомним, 1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. 30 мая в Москве также провели традиционные субботники.

Смотрите галерею к статье