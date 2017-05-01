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Многотысячные демонстрации прошли в Москве 1 мая – фоторепортаж

Общество

В массовых шествиях и гуляниях приняли участие порядка 1,5 млн человек

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Первомайский митинг в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первомайский митинг в Москве

Москва, 1 мая 2017, 19:33 — REGNUM  Сразу несколько массовых праздничных демонстраций прошли в Москве 1 мая. Общее шествие профсоюзных объединений по центру столицы возглавили лидер Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев и мэр Сергей Собянин, а колонны КПРФ — Геннадий Зюганов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На первомайский митинг как на праздник
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На первомайский митинг как на праздник

По подсчетам ГУ МВД по городу Москве, всего в массовых шествиях и гуляниях приняли участие порядка 1,5 млн человек. Демонстрации прошли мирно — о происшествиях и нарушениях общественного порядка не сообщалось. Охрану мест массового скопления людей обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и представители Росгвардии.

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Первомайский митинг в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первомайский митинг в Москве
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Военный оркестр на первомайском митинге
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Военный оркестр на первомайском митинге

По данным ФНПР, на шествие профсоюзных объединений собрались порядка 130 тысяч человек. Колонны участников прошли по центру Москвы до Красной площади. Главными темами акции стали необходимость повышения благосостояния населения, высокие тарифы на коммунальные услуги и рост налогов. Основной лозунг демонстрации — «За достойную работу, зарплату, жизнь».

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Первомайский митинг в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первомайский митинг в Москве
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Первомайский митинг в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первомайский митинг в Москве

Первомайское шествие КПРФ традиционно возглавил глава партии Геннадий Зюганов. Колонны участников прошли от Октябрьской площади до Площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг. Основными лозунгами акции стали: «За власть трудового народа!» и «Нет коррупции».

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Первомайский митинг в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первомайский митинг в Москве
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Первомайский митинг в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первомайский митинг в Москве

Напомним, 1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. 30 мая в Москве также провели традиционные субботники.

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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