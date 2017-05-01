В Узбекистане запущен сайт с именами ветеранов Великой Отечественной войны

Ташкент, , 15:19 — REGNUM Сайт Xotira.uz (Память) запущен в Узбекистане в преддверии празднования Дня памяти и почестей, который отмечается в республике 9 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он рассказывает о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, также ресурс публикует новости о подготовке к празднику.

«Создатели проекта постарались найти информацию о каждом ветеране, о его наградах и подвигах», рассказал ИА REGNUM представитель учредителей сайта — Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

По его словам, в поддержку всенародного хештега #xotirauz, посвященного Дню памяти и почестей, на сайте представлена информация о пунктах раздачи специальных стикеров и ленточек с символикой 9 мая и флагом Узбекистана, бесплатно распространяемых ОДМ «Камолот» (аналог комсомола).

«Данный ресурс будет хорошим памятником героям, а республике есть, чем гордиться и на чём воспитывать молодое поколение», подчеркнул собеседник агентства.

В Узбекистане во время Великой Отечественной войны спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины. Республика исполнила 81 приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

В Узбекистане к началу 2016 года проживало 3109 участников Великой Отечественной войны и 69 994 ветеранов трудового фронта.