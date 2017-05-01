В Монголии в День солидарности трудящихся прошли акции протеста

Улан-Батор, , 15:08 — REGNUM 1 мая, ровно в 12:00 часов по местному времени на главных площадях Улан-Батора и каждого из 21 аймака страны (современная административная единица в Монголии — ИА REGNUM ) начались мирные протестные акции, участие в которых принимали члены профсоюзов, старики и молодежь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Собравшиеся требовали от властей выполнения предвыборных обещаний и отказа от повышения налогов.

Напомним, власти Монголии для преодоления экономических трудностей страны договорились с МВФ и странами — донорами о получении кредита в сумме 5,5 млрд долларов. Одним из условий выделения денег было внесение поправок в государственный бюджет 2017 года. В связи с этим, с 1 мая 2017 года в Монголии повышены налоги на импортные автомобили, импортный табак и введен налог с дохода по сберегательным вкладам.

Наибольшее возмущение вызвало повышение налога на импортные автомобили, так как ранее планировалось, что пошлины на машины, работающие на газовом топливе, и электромобили будут снижены на 50%. Однако грядущее повышение налогов затронет и эту категорию машин.

Также участники акции выражали протест против повышения пенсионного возраста: для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Организаторы мирных митингов потребовали учесть при рассмотрении этого вопроса тяжелые условия труда работников горнорудной отрасли. Члены профсоюзов пригласили депутатов парламента на день поработать шахтерами.

День солидарности трудящихся в Монголии впервые отметили в 1922 году. Вплоть до победы Монгольской демократической революции в 1990 году в стране 1 мая ежегодно проходили праздничные шествия.