Понедельник, 1 Мая 2017 года
15:36:52 МСК

Первомайский Калининград: ополченцы с Донбасса и Ленин маслом и золотом

Общество

Репортаж ИА REGNUM из Калининграда

10
Ленин и калининградец
Ленин и калининградец

Калининград, 1 мая 2017, 14:49 — REGNUM  Первомайская демонстрация в центре Калининграда собрала около трёхсот человек, для которых полиция оцепила одну полосу Ленинского проспекта. Пока формировалась колонна, ведущий по громкоговорителю выкрикивал речёвки, сверяясь по бумажке.

Демонстранты криками «Ура!» горячо поддерживали, например, такие лозунги — «Кто не работает, тот не есть!», «Долой кровопийц и дармоедов!», но не особо реагировали на уж слишком нафталиновые девизы типа «Усилим накал политической борьбы!»

2
К первомайской демонстрации в Калининграде присоединились даже единороссы. Правда, с балкона
К первомайской демонстрации в Калининграде присоединились даже единороссы. Правда, с балкона

«Ленина, Ленина вперёд! — командует распорядитель, пропуская вперёд портрет Ильича маслом с небольшой прорехой на холсте. Оркестр грянул «День Победы» и процессия двинулась к монументу Родины-Матери.

Над колонной на длинном древке из строительной пластиковой трубы возвышается флаг Луганской Народной Республики.

«Вы с Донбасса? Беженец?» — спрашиваю у седовласого мужчины. В ответ человек достаёт фотографию с группой ополченцев в камуфляже с оружием в руках. «Похож?» — спрашивает. Похож.

9
Ополченец Новороссии Пётр Сухоруков
Ополченец Новороссии Пётр Сухоруков

Пётр Сухоруков — с Донбасса, неделю назад приехал с товарищами в Калининград за гуманитарной помощью детям. Увидев флаг ЛНР, к нам подходят калининградцы, жмут руку ополченцу. Один из них говорит: «Мне рассказали, что на Западной Украине своих детей уже прячут в лесах, в схронах. Пусть говорят, воюют те, кто майдан затевал».

«Тем не менее, не было и дня, чтобы нас не обстреливали», — отвечает Сухоруков.

Костяк марша состоит из молодёжи. Красивые девчонки в красных ветровках, в духовом оркестре — одни парни. Пожилое поколение пришло с внуками. Один из младшеклассников шагает с настоящим пионерским горном с Лениным на вымпеле.

8
Никита с пионерским горном своей бабушки
Никита с пионерским горном своей бабушки

«Этой мой горн, я в школе была горнисткой, а потом председателем совета дружины, — говорит бабушка мальчика Ольга Головина. — У меня папа был первым секретарем горкома комсомола Горьковского автомобильного завода. Его затем направили в Калининград».

Колонна прямо пестрит от советской атрибутики, которую сегодня можно уже записать в артефакты. Выделяется мужчина с внушительным кумачом, расшитым золотом.

«Это знамя КПСС. Самое настоящее, — рассказал знаменосец Николай Сафонов, прибывший в Калининград из поселка Янтарного. — Стяг сохранила наша старая коммунистка Нина Петровна Мельникова. Кто пошел за олигархами, тот уничтожал такие флаги, а она спрятала его до лучших времён».

3
Николай Сафонов с сохраненным знаменем КПСС
Николай Сафонов с сохраненным знаменем КПСС
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая 2017 года
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. Выдуманное число в реальной политике
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Марат ШибутовЗачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
ВаниноХабаровский крайРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Баку подбивает Турцию на неоправданный риск
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Голый зад в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: невозможное возможно
ВладимирРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное