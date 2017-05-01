Первомайский Калининград: ополченцы с Донбасса и Ленин маслом и золотом

Калининград, , 14:49 — REGNUM Первомайская демонстрация в центре Калининграда собрала около трёхсот человек, для которых полиция оцепила одну полосу Ленинского проспекта. Пока формировалась колонна, ведущий по громкоговорителю выкрикивал речёвки, сверяясь по бумажке.

Демонстранты криками «Ура!» горячо поддерживали, например, такие лозунги — «Кто не работает, тот не есть!», «Долой кровопийц и дармоедов!», но не особо реагировали на уж слишком нафталиновые девизы типа «Усилим накал политической борьбы!»

«Ленина, Ленина вперёд! — командует распорядитель, пропуская вперёд портрет Ильича маслом с небольшой прорехой на холсте. Оркестр грянул «День Победы» и процессия двинулась к монументу Родины-Матери.

Над колонной на длинном древке из строительной пластиковой трубы возвышается флаг Луганской Народной Республики.

«Вы с Донбасса? Беженец?» — спрашиваю у седовласого мужчины. В ответ человек достаёт фотографию с группой ополченцев в камуфляже с оружием в руках. «Похож?» — спрашивает. Похож.

Пётр Сухоруков — с Донбасса, неделю назад приехал с товарищами в Калининград за гуманитарной помощью детям. Увидев флаг ЛНР, к нам подходят калининградцы, жмут руку ополченцу. Один из них говорит: «Мне рассказали, что на Западной Украине своих детей уже прячут в лесах, в схронах. Пусть говорят, воюют те, кто майдан затевал».

«Тем не менее, не было и дня, чтобы нас не обстреливали», — отвечает Сухоруков.

Костяк марша состоит из молодёжи. Красивые девчонки в красных ветровках, в духовом оркестре — одни парни. Пожилое поколение пришло с внуками. Один из младшеклассников шагает с настоящим пионерским горном с Лениным на вымпеле.

«Этой мой горн, я в школе была горнисткой, а потом председателем совета дружины, — говорит бабушка мальчика Ольга Головина. — У меня папа был первым секретарем горкома комсомола Горьковского автомобильного завода. Его затем направили в Калининград».

Колонна прямо пестрит от советской атрибутики, которую сегодня можно уже записать в артефакты. Выделяется мужчина с внушительным кумачом, расшитым золотом.

«Это знамя КПСС. Самое настоящее, — рассказал знаменосец Николай Сафонов, прибывший в Калининград из поселка Янтарного. — Стяг сохранила наша старая коммунистка Нина Петровна Мельникова. Кто пошел за олигархами, тот уничтожал такие флаги, а она спрятала его до лучших времён».