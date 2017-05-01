Севак Мирабян, , 14:10 — REGNUM

Второе воскресение по Пасхе Церковь празднует память жен мироносиц. В сознании многих верующих людей этот праздник воспринимается как альтернатива 8 марта. При последовательном и честном взгляде приходится откровенно признаться, хотя бы перед самим собой, что как среди нецерковных, так и среди верующих (у каждого на свой манер), коэффициент осмысленности этих двух событий крайне низок и не поднимается выше уровня «хорошо отпраздновали». Цветы с конфетами подарили, комплименты и благопожелания выразили, многая лета пропели, в общем, отметили, и Слава Богу.

Но если подойти к этому по существу, по-человечески осмысленно, то не помешает спросить себя: если это очередной повод погулять, то, причем тут женщины? Кто? Зачем? и для чего решил делать это? И именно 8 марта или на второй неделе по Пасхе? Эти вопросы можно применить к любым массовым, регулярно отмечаемым событиям. Однако, чтобы не остаться только с вопросами и войти в дух и смысл любого события придется отложить в сторону попкорн и совершить интеллектуально-интуитивное усилие. Так как существует неписанная и очевидная закономерность: потребитель с попкорном априори остается профаном в любом событии и лишь до той поры, пока не включит мозги и совесть, всегда будет за бортом духа и смысла, глотая дешевый рекламный продукт.

Праздник 8 марта имеет свою насыщенную и интересную историю, о подробностях которой благоразумный читатель может полюбопытствовать в частном порядке. Основной ее нерв — это борьба женщин за равные права с мужчинами в социально-трудовой и общественно-политической жизни. Это попытка прорыва из домашне-очаговой «блокады» к невиданным перспективам реализации собственного лидерства. Иными словами: из милых и симпатичных стюардесс — в командиры воздушного судна! И, по сей день, эта перспектива открыта и расширяется и не утратила своей привлекательности для миллионов женщин по всему миру. В некоторых странах, таких как США, Нидерланды, эмансипация взлетела до такой высоты, что иной раз мужчина крепко подумает, стоит ли ему быть джентльменом, дабы ненароком не обидеть даму, уступив ей, к примеру, место в переполненном общественном транспорте, что может быть расценено прекрасной половиной, как акт гендерного «подавления» и «превосходства», и вполне может закончится судебным разбирательством и штрафами.

Получается довольно занимательная картина: милая стюардесса переквалифицировалась в командира, села за штурвал, а командиру пришлось идти на время (может и на совсем) в салон. Но это еще пол беды. Выяснилось, что пассажирам, в большинстве, куда милее дамы, а их не хватает… Так уж получилось, что в силу неизбежных объективных факторов (всеобщее образование, понижение коэффициента физического труда в общественном производстве, секуляризация) женщина получила доселе невиданные возможности выхода на равный курс с мужчиной в постижении высот общественно-политической и социальной жизни. Теперь мужчинам остается либо принять данный факт своей частичной, а то и полной капитуляции, либо искать новые способы утверждения собственной значимости и мужского начала, или, как принято говорить в таких случаях — ставить женщину на место. Такова в основных своих чертах реальная смысловая подоплека подобных праздником в мире сем.

Что же может предложить христианство в данной ситуации? Прежде чем попробовать выяснить, следует принять во внимание тот факт, что Священное Писание и весь христианский (православный) опыт — Священное Предание — помимо своей вневременной, мистической составляющей имеет и человеческий фактор. И он в первую очередь выражается в историко-культурном контексте того времени. А это патриархальный уклад, где общественно-политические, социальные, религиозно-культурные сферы находились исключительно в прерогативе мужчин, женщин там не было. Но не потому, что мужчины с силой (хотя этого совсем не стоит исключать), как собаку на цепь, привязали женщин к ткацкому станку. Свое лидерство женщины в полноте и бесспорно осуществляли в тылу — семье.

Нам, современным людям, это может показаться заплесневелым анахронизмом, однако стоит основательнее подойти к этому вопросу, чтобы понять глубинные причины такого распорядка. Согласно Библии, особенно Ветхому Завету, ни один сын Адама не может называться мужчиной и быть полноценным членом Народа Божьего, если у него нет — Жены. Вот что говорится о ее роли в Священном Писании: «Дети и построение города увековечивают имя, но превосходнее того и другого считается безукоризненная жена» (Сир. 40:19). То есть прямо проводится параллель — успешный, реализовавшийся мужчина только тот у кого во первых — есть жена, дети, семья; во вторых — добродетельная жена. Здесь следует пояснить. В силу своих объективных природных задатков мужчина берет инициативу в принятии решений на передовых постах битвы за существование. Формы этой битвы могут быть разные (от добычи мамонта, до разработки нового программного обеспечения для крупной фирмы и участия в предвыборной гонке), но неизменным остается сам принцип взаимодополняемости женской и мужской природ. Чтобы было ясно мужчину можно уподобить командиру воздушного судна, или самолету. В своей задаче (доставить пассажиров или груз в целости и сохранности из пункта «А» а пункт «В») он неоспоримый профи, но ни один полет не может состояться без надлежащего наземного, очень сложно и премудро устроенного технического обслуживания.

И вот здесь его права и компетенция заканчиваются. Максимум, что он может и обязан сделать, это записать в бортовом журнале по техобслуживанию рекомендации о неисправностях. Нормальный командир не будет лезть к профи механикам и выказывать свою техническую «грамотность». Самолет (он же мужчина) в полной и стопроцентной власти технического персонала — Жены. И вот здесь у нее безграничная власть. Именно здесь проявляется ее добродетельность — призвание: обласкать, накормить, утешить, вдохновить, дать почувствовать ему, как им дорожат и как он им нужен. А уж как вдохновить свою женщину, чтобы она вдохновляла тебя, должен знать любой уважающий себя адекватный мужчина. Здесь, конечно, много тонкостей и граней: жена может решить, что пока муж открыт и уязвим, я могу всласть повластвовать над ним, настроить соответствующим образом детей, родню, чтобы он делал то, что я хочу. А муж, в свою очередь, также может найти уйму способов манипуляции.

Но Библия говорит не об этом, а предлагает неизменно действующий и закономерный принцип гармоничных отношений между мужчиной и женщиной. Этот принцип исходит не из эксцентричных капризов Бога и отсталости патриархального общества (хотя человеческий фактор не всегда лучшим способом воплощал этот принцип), а из самой природы человека: «муж — слава Бога, жена — слава мужа» (1.Кор. 11:7). То есть слава Божья не может вполне реализоваться, если мужчина не может объять этой славой жену. Это очень серьезная ситуация. Библия предупреждает мужчин, что их доступ к Богу может быть закрыт по причине неуважительного и жестокого обращения с женой (1.Петра. 3:7). И так же призывает женщин быть мудрыми и помнить, что у них огромное влияние и власть на мужьями и от них зависит устроиться ли их дом или нет (Притчи 14:1).

В христианстве призвание женщины поднимается до невиданной высоты — принять или отвергнуть спасение всего человечества? Именно от ответа Одной Прекрасной Женщины, мы с вами имеем Того, Кто веки сотворил, но благоволил стать одним из нас. И именно женщины пошли за Христом до самой Голгофы, и именно им Он первым явил Свое Воскресение. Таким образом, в мире веры и благодати нет проблем и вопросов гендерного превосходства или подавления, они снимаются Тем, Кто понес на себе все наши вопросы и кто Сам стал ответом на них.