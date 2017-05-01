«Нас бы всех на заводы»: в Новосибирске прошли деМонстрации

Новосибирск, , 15:04 — REGNUM День солидарности трудящихся, 1 мая, в Новосибирске в 2017 году стал своеобразным днем единения всех и вся — власти и народа, партий и профсоюзов, молодежи и поколения постарше, демонстрантов и монстрантов. И если в 2016 году все находились в ожидании, что же на этот раз произойдет с участниками молодежного абсурдистского шествия Монстрация, то в 2017 году, новосибирцы всех поколений и возрастов пришли на Первомайские шествия с праздничным настроением. И каждый мог выбрать, что ему ближе: демонстрация или Монстрация, которая прошла на несколько часов позже, но по традиции весело и абсурдно.

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Демонстрация

Демонстрация традиционно началась в Новосибирске в 10−20 по местному времени — колонны политических и профсоюзных объединений направились на площадь Ленина с разных концов города — от Дома офицеров, улицы Ленина, площади Свердлова и театра «Глобус».

К 11 часам на центральной площади Новосибирска собралось около девяти тысяч новосибирцев.

С трибуны перед собравшимися на Первомай выступили лидеры разных партий и объединений. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который также является первым секретарем Новосибирского областного комитета КПРФ, поздравил всех с праздником.

«Мы принадлежим к разным партиям, у нас разные взгляды на то, как надо строить наше будущее, но нас объединяет одно — любовь к нашей родине, России. Мы все с вами принадлежим к одной партии — это партия город Новосибирск, — заявил Анатолий Локоть с трибуны.

А в это время новосибирцы радовались периодически появляющемуся солнцу, поздравляли друг друга с праздником и с удовольствием фотографировались и позировали работающим на площади фотографам.

«Мы в советское время родились, поэтому привыкли ходить на демонстрации. Пришли сюда с чувствами счастья и радости. Первое мая — это же счастливый праздник. Весна, любовь, цветы», — поделилась своими эмоциями с корреспондентом ИА REGNUM жительница Новосибирска Светлана Брус.

Новосибирец Игорь Астафьев пришел на Первомай немного с другим настроением, говорит, что сегодня просто необходимо о проблемах говорить громко, выносить их на публичное обсуждение, иначе их не решить.

«Я старой закалки. Пришел сюда, чтобы высказать то, что накипело в душе. Для меня это праздник. Здесь можно и отдохнуть, как на празднике, и что-то высказать относительно проблем, которые сегодня есть. А если мы не будем ходить на такие мероприятия, то кто узнает, иначе ничего не добьемся», — отметил ИА REGNUM Игорь Астафьев.

Антикоррупционное шествие оппозиции

После того, как Красный проспект освободился от представителей партий и профсоюзов, на него вышли представители антикоррупционного шествия оппозиции.

Их колонна была немногочисленной. И многие из участников, после того как она свернула, не доходя до площади Ленина, свернули плакаты и решили не продолжать движение.

Отметим, что это шествие было согласовано с городскими властями. Участники несли растяжку: «Коррупция ворует будущее». После прохода по Красному проспекту у входа в Центральный парк прошел небольшой митинг. В шествии приняли участие около 200 человек.

Монстрация

А Мострация в этом году вновь порадовала масштабным трехтысячным шествием и красочными плакатами, впрочем, как и всегда.

Однако в этом году, спустя несколько лет противостояния власти и организаторов Монстрации, молодежное шествие было официально согласовано и включено в ежегодный план Первомайских мероприятий. В первых рядах Монстрации бок о бок прошли организатор абсурдисткого шествия Артем Лоскутов и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

«Наконец-то разум восторжествовал. Так как это акция всегда проходила в Новосибирске, было бы очень странно, если бы власть с ребятами не объединились и не провели бы совместно это прекрасное мероприятие», — прокомментировала ИА REGNUM Анна Терешкова.

«Изначально мы подразумевали, что не нужно писать бумажки, если хочешь отметить Первомай со всем городом. Потом нас просто начали штрафовать, задерживать, обвинять в каких-то экстремизмах, мы по пять часов сидели в одиночных каких-то лифтах, где было по 13 человек. Естественно, согласованный формат устраивает больше, чем не согласованный. Сколько можно бороться. Просто сейчас все сместилось, в этом году запретили проводить Монстрацию в Екатеринбурге, в Ярославле были вопросы у прокуратуры, в Волгограде какие-то сложности с согласованием, в Москве так и вовсе даже попыток нет. Много где нельзя, в Новосибирске — можно, ну и хорошо», — сказал ИА REGNUM Артем Лоскутов, комментируя сегодняшнее шествие молодежи.

В рядах Монстрантов были замечены также представители Новосибирской власти.

В этом году центральный плакат Монстрации гласил «Запрещена в России», видимо отражая то, о чем говорил Артем Лоскутов — Монстрацию в этом году официально разрешили в Новосибирске, но в то же время запретили в других городах.

Плакаты же в руках монстрантов были самыми разнообразными — на что у новосибирцев хватило фантазии.

Монстранты в этом году прошли от Дома офицеров до Новосибирского театра оперы и балета, после чего на площади перед театром была организована своеобразная дискотека.

А абсурдистские плакаты, которые и стали основой молодежного шествия переместятся на выставку, где ими смогут полюбоваться те, кто не насмотрелся или не смог посмотреть на них на самом шествии.

Легкоатлетическая эстафета

После различных шествий на площади Ленина началась традиционная легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза В. А. Подневича.

Праздничные мероприятия в Новосибирске продолжаются: они проходят как в центре города, так и в различных районах города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году согласование молодежного шествия с абсурдистскими лозунгами и такими же плакатами, известного как Монстрация, привело к многочисленным взаимным претензиям власти и организаторов шествия и неоднозначным заявлениям.

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Организаторы Монстрации все же согласились присоединиться в организованному мэрией Всешествию. Лозунгом Монстрации — 2016 году стала фраза «Здесь вам не Москва!» — эту фразу заместитель председателя комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Полянский сказал организаторам Монстрации, когда сообщал об окончательном решении не согласовывать шествие как отдельное мероприятие на Красном проспекте.

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Организатора Монстрации в Новосибирске Артем Лоскутов после шествия был задержан полицией.

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Отметим, первая Монстрация в Новосибирске состоялась в 2004 году и собрала около 80 человек, с тех пор проводилась ежегодно до 2015 года.

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