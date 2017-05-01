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Первомай в Армении отмечают лишь коммунисты, да туристы

Общество

Несмотря на нерабочий день, в Армении мало кто отмечает праздник. Лишь Коммунистическая партия Армении (КПА) провела сегодня, 1 мая, традиционное праздничное шествие в Ереване

Шествие Коммунистической партии Армении в Ереване
Шествие Коммунистической партии Армении в Ереване

Ереван, 1 мая 2017, 13:15 — REGNUM  По случаю отмечаемого сегодня, 1 мая, в Армении Дня труда президент Армении Серж Саргсян направил традиционное послание, в котором сердечно поздравил соотечественников с праздником.

«1 Мая труженики всего мира традиционно отмечают свой праздник и прославляют честный труд. Это, поистине, праздник человеческого достоинства. Мирный труд, справедливое вознаграждение и взаимное уважение — это вечные ценности, которые, благодаря сформировавшимся в течение тысячелетий богатым традициям, имеют своё прочное место также и в нашей действительности», — говорится в послании главы государства.

«Эти ценности от поколения к поколению передавались нам нашими родителями и предками, значит, и мы также обязаны их невредимыми передать нашим детям и наследникам.

Сегодня, в условиях независимой государственности Армении, вы обязаны по-новому обратиться к этим традициям и укреплять их. Трудолюбие, творческий и новаторский подход к труду, солидарность разных общественных классов и слоев являются самыми прочными основами стабильного развития нашей родины.

Уверен, что это самый правильный путь, чтобы в Армении претворить в реальность коренные перемены и модернизировать экономику.

Дорогие соотечественники!

В основе благоденствия нашей страны — люди, создающие благо, то есть, вы.

Вновь поздравляя с этим знаменательным праздником, желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена интересным и плодотворным трудом, новыми идеями и свершениями, которые принесут свет тепло и благополучие в каждую семью Армении», — говорится в поздравлении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян также поздравил соотечественников с Днем труда — 1 Мая.

«Самая большая ценность в нашей стране — это созидающий человек, и идеи и руки именно этого работающего человека создают новые ценности. Необходимо ценить и защищать работающего человека, создавать благоприятные условия и новые возможности для его деятельности. Поздравляю с 1 Мая», — написал на своей странице в «Facebook» армянский премьер.

Несмотря на нерабочий день, в Армении мало кто отмечает праздник. Лишь малочисленные сторонники Коммунистической партии Армении (КПА) провели сегодня, 1 мая, традиционное праздничное шествие в Ереване.

Лидер Коммунистической партии Армении Тачат Саркисян отметил, что КПА — единственная полическая сила в Армении, которая отмечает Праздник труда, сохранила приверженность своей идеологии, ценностям.

«Для того, чтобы принять участие в праздничном шествии, в Ереван приехали граждане из всех областей республики», — цитирует главу КПА panorama.am.

При этом Тачат Саркисян указал, что у КПА много сторонников, и в партии не верят, что на состоявшихся 2 апреля с.г. выборах в Национальное Собрание Армении их поддержало так мало избирателей.

«Мы почувствовали удивление и негодование», — отметил Тачат Саркисян, добавив, что КПА, тем не менее, не намерена сдаваться и начала подготовку к следующим общереспубликанским выборам.

Как отмечает телеканала «МИР», большинство туристов, посетивших Армению на майские праздники — россияне.

Все дело в том, что россиянам теперь можно ездить в Армению и по внутренним паспортам: в аэропорту Звартноц больше не заставляют заполнять миграционный лист и не ставят пометку о пересечении границы. Оформлять прибывающих туристов в гостиницах еле успевают: почти все номера были забронированы заранее.

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1 мая 2017 года
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