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МВД РФ: На первомайскую демонстрацию в Москве пришли 130 тысяч человек

Общество

Акция прошла без нарушений общественного порядка

Константин Юон «Первомайская демонстрация на Красной площади в 1929 году». 1930 г
Константин Юон «Первомайская демонстрация на Красной площади в 1929 году». 1930 г

Москва, 1 мая 2017, 12:54 — REGNUM  По данным Министерства внутренних дел России, в шествии профсоюзов в Москве приняли участие более 130 тысяч человек. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в столице прошла первомайская демонстрация под лозунгом под лозунгом «За достойный труд, зарплату, жизнь». Шествие прошло по улице Большая Ордынка через Москворецкий мост. Затем участники демонстрации собрались на Красной площади.

В акции принимают участие представители всех профсоюзов Москвы, трудящиеся из Подмосковья, студенты и ветераны, а также представители парламентских партий.

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка во время проведения первомайского шествия.

Серьезных инцидентов не зафиксировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве проходит первомайская демонстрация

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1 мая 2017 года
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