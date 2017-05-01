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Вступили в силу новые квалификационные требования к экзаменаторам ГИБДД

Общество

Особых новшеств требования не содержат

Москва, 1 мая 2017, 12:14 — REGNUM  В России с сегодняшнего дня — 1 мая 2017 года — вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Государственной автомобильной инспекции.

Квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают экзамен на право управления транспортными средствами, были утверждены Министерством внутренних дел.

Согласно этим требованиям, кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения экзаменатор «должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения», а в конфликтных ситуациях «уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

Главной задачей экзаменатора является принятие решения о допуске к управлению транспортным средством «на основании проверки наличия у кандидата в водители необходимых знаний и навыков».

При разработке новых квалификационных требований, в МВД учитывали международный опыт и результаты «проведенного качественного отбора» среди тех сотрудников Госавтоинспекции, кто принимает сейчас экзамены.

По мнению министерства, новые квалификационные требования позволят повысить не только профессиональный уровень инспекторов и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и «уровень доверия» к экзаменаторам и сотрудникам ведомства в целом.

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