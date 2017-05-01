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На домах ветеранов в Архангельске установлены первые красные звезды

Общество

Всего в регионе будет изготовлено 10 тысяч таких звёзд

Проект Дом с Красной звездой
Иллюстрация: Molod29.ru
Проект Дом с Красной звездой

Архангельск, 1 мая 2017, 11:45 — REGNUM  В преддверие Дня Победы Архангельск присоединился к социальному межрегиональному проекту «Дом со звездой». В областном центре первые красные звездочки «зажглись» на домах и дверях квартир ветеранов, проживающих в Маймаксанском округе. Инициатором проекта выступил региональный центр патриотического воспитания. Проект поддержал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства области.

В минувшие выходные красная звездочка украсила дом, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны, юнга Северного флота Евгений Алексеевич Шаров. В годы войны он принимал участие в эвакуации бойцов и отправке их в госпиталь на судах Северного флота. Он до сих пор помнит, как два года учился на машиниста в школе юнг в Маймаксе. Практика же пришлась на годы войны. Он осуществлял воинские перевозки в Белом море, эвакуацию раненых бойцов Карельского фронта и мирного населения с Кольского полуострова, а также обеспечивал боевую деятельность базы военного флота.

«Однажды чуть не погибли. Было это в 1944 году. Мы шли с грузом на Новую землю», — рассказывает ветеран. — Везли лес и продовольствие. Только сменились в четыре часа утра после ночной вахты. Еще уснуть не успели, как сверху слышится голос юнги: «Слева по борту плывущая мина!». Она ведь всего метрах в двадцати от борта проплыла. Красивая такая, но страшная!»

Евгения Алексеевича часто навещают ученики архангельской 55-й школы. Именно там создан и активно развивается школьный музей, который в 2003 году занял первое место на городском и областном смотрах школьных музеев. Руководит музеем Светлана Рогозина.

«Радует, что «тимуровское» движение снова активно развивается. В советские времена у нас в Маймаксе оно было одно из сильнейших. Мы были примером для всех. Очень приятно, что проект «Дом со звездой» вновь реализуется в Архангельске и именно наш округ стал первым», — поделилась впечатлениями Рогозина.

Напомним, проект «Дом со звездой» рекомендован и поддержан к реализации по всей стране. Первопроходцем стал Пинежский район, где уже установили почти тысячу звезд. Автор проекта — руководитель местного поискового отряда «Факел» Мирраб Азадов. Его проект ежегодно побеждает в областном конкурсе проектов патриотической направленности и поддерживается центром «Патриот».

"Красные звезды будут устанавливаться не только на домах, но и на дверях квартир, где живет, либо проживал ветеран Великой Отечественной войны. Стать участником проекта может любой желающий. В реализации проекта задействованы все группы населения. Студенты изготавливают эти звезды, дети их красят, устанавливают ребята из военно-патриотических клубов и объединений. Красные звезды «зажигаются» на домах ветеранов, как символ памяти о тех доблестных подвигах, которые совершили наши предки в годы войны. Молодежь и подрастающее поколение, видя эти звезды, всегда будет чтить память героев», — сказал директор ГАУ Архангельской области «патриот» Евгений Корнюх.

Всего в Поморье будет изготовлено более 10 тысяч красных звезд. В ближайшее время к проекту присоединится Онежский и Приморский районы.

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