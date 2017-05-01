Демонстрация в Оренбурге прошла в классическом формате — фоторепортаж

Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбурге главная пешеходная улица Советская стала местом для праздничного шествия в честь 1 Мая. Огромная людская колонна начала свое движение от Дома офицеров и завершило его на Набережной возле городского музея истории.

Торжественным маршем прошли трудовые коллективы промышленных предприятий, организаций, представители общественных организаций и политических партий, ветераны труда, учащаяся молодежь. В руках у демонстрантов шары, флаги, цветы, транспаранты.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Классические первомайские демонстрации пройдут в пяти городах Оренбуржья