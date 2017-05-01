Понедельник, 1 Мая 2017 года
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Демонстрация в Оренбурге прошла в классическом формате — фоторепортаж

Общество

В первой половине дня 1 мая центр города переполнился людьми. Большинство стало участниками праздничного шествия, другую часть общества устроила роль любопытных очевидцев, наблюдающих за движением огромной колонны со стороны

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Праздничная колонна движется по главной городской магистрали на Набережную
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Праздничная колонна движется по главной городской магистрали на Набережную

Оренбург, 1 мая 2017, 11:58 — REGNUM  В Оренбурге главная пешеходная улица Советская стала местом для праздничного шествия в честь 1 Мая. Огромная людская колонна начала свое движение от Дома офицеров и завершило его на Набережной возле городского музея истории.

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Коллектив крупнейшего вуза Оренбуржья — Оренбургского госуниверситета
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Коллектив крупнейшего вуза Оренбуржья — Оренбургского госуниверситета
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Коллектив аграрного университета с транспарантом «Хлеб всему голова»
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Коллектив аграрного университета с транспарантом «Хлеб всему голова»
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Оркестр во главе колонны
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Оркестр во главе колонны
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Праздничная колонна движется по главной городской магистрали на Набережную
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Праздничная колонна движется по главной городской магистрали на Набережную
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Планировалось, что в шествии примет участие 5 тысяч человек. Поток людей выглядел впечатляюще
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Планировалось, что в шествии примет участие 5 тысяч человек. Поток людей выглядел впечатляюще

Торжественным маршем прошли трудовые коллективы промышленных предприятий, организаций, представители общественных организаций и политических партий, ветераны труда, учащаяся молодежь. В руках у демонстрантов шары, флаги, цветы, транспаранты.

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Участниками шествия стали взрослые, дети и ... собаки
Иллюстрация: Наталья Хомутова
Участниками шествия стали взрослые, дети и ... собаки
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В Оренбурге прошла первомайская демонстрация с классическими лозунгами
Иллюстрация: Наталья Хомутова
В Оренбурге прошла первомайская демонстрация с классическими лозунгами

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Классические первомайские демонстрации пройдут в пяти городах Оренбуржья

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1 мая 2017 года
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