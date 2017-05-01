Демонстрация в Оренбурге прошла в классическом формате — фоторепортаж
В первой половине дня 1 мая центр города переполнился людьми. Большинство стало участниками праздничного шествия, другую часть общества устроила роль любопытных очевидцев, наблюдающих за движением огромной колонны со стороны
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Оренбург, 1 мая 2017, 11:58 — REGNUM В Оренбурге главная пешеходная улица Советская стала местом для праздничного шествия в честь 1 Мая. Огромная людская колонна начала свое движение от Дома офицеров и завершило его на Набережной возле городского музея истории.
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Торжественным маршем прошли трудовые коллективы промышленных предприятий, организаций, представители общественных организаций и политических партий, ветераны труда, учащаяся молодежь. В руках у демонстрантов шары, флаги, цветы, транспаранты.
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Читайте ранее в этом сюжете: Классические первомайские демонстрации пройдут в пяти городах Оренбуржья
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1 мая 2017 года
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