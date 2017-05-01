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Первомай на Сахалине: «Юг», «Север» и «несанкционированные» лозунги КПРФ

Общество

2000 сахалинцев приняли участие в праздничном шествии

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КПРФ Сахалина: Сталин и несанкционированные лозунги
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
КПРФ Сахалина: Сталин и несанкционированные лозунги

Южно-Сахалинск, 1 мая 2017, 09:00 — REGNUM  В столице островного региона — Южно-Сахалинске трудящиеся шли на площадь с Юга и с Севера, профсоюзы рекомендовали список лозунгов, но коммунисты придумали свои, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Зарплаты должны быть адекватны ценам!
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Зарплаты должны быть адекватны ценам!

Холодная, ветреная погода не помешала жителям Южно-Сахалинска выйти на праздничный митинг, посвященный Первомаю. Участников митинга разделили — часть шла на площадь с Юга, часть — с Севера. Среди «южан» были замечены представители оппозиционных партий — «Коммунисты России», КПРФ, а также «Молодогвардейцы» и трудовые коллективы Аэропорта и Сахалинской железной дороги. Другие политические партии и коллективы предприятий шли с Севера. В колоннах мелькали как партийные флаги, так и корпоративные. Жители островной столицы украсили свою одежду брошками в виде триколора и традиционными красными бантами.

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Сахалинские студенты — непременные участники всех праздников
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Сахалинские студенты — непременные участники всех праздников

Накануне Областная организация профсоюзов Сахалина опубликовала список рекомендованных к празднику лозунгов. Таких, как «За достойный труд, без войн и санкций!», «За достойную зарплату!», «Молодежь без работы — Россия без будущего!», «Достойные пенсии, а не пособия по бедности» и другие. Но обком КПРФ принес свои транспаранты — против отмены прямых выборов мэров и против отмены льгот матерям и детям. Дежурившие на площади полицейские транспаранты коммунистов внимательно изучили, сверившись с утвержденным списком, нарушений не нашли и удалились.

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Сахалинцы просят вернуть северянам льготы
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Сахалинцы просят вернуть северянам льготы

На коротком митинге выступили представители политических партий, общественных объединений, профсоюзов. Но большинство людей пришли, чтобы встретить друзей, знакомых и посетить организованные на площади торговые ряды.

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На первомайскую демонстрацию пришли представители трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий Сахалина
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
На первомайскую демонстрацию пришли представители трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий Сахалина

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1 мая 2017 года
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