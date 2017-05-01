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«Россия — великая страна, чувствуется единение людей»

Общество

Первомайская демонстрация завершилась во Владивостоке

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Первомайская демонстрация во Владивостоке
Иллюстрация: Администрация Приморского края
Первомайская демонстрация во Владивостоке

Владивосток, 1 мая 2017, 06:55 — REGNUM  Во Владивостоке состоялась Первомайская демонстрация. Пятый год подряд жители со всего Приморского края — в этот раз, по предварительным подсчётам администрации региона, их было свыше 20 тысяч — начали шествие на Золотом мосту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первомайская демонстрация во Владивостоке
Иллюстрация: Администрация Приморского края
Первомайская демонстрация во Владивостоке

Первомайскую демонстрацию во Владивостоке возглавили воспитанники Президентского кадетского училища. Шествие объединило представителей всех сфер жизни дальневосточного субъекта: это медики, учителя, предприниматели, рабочие.

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Первомайская демонстрация во Владивостоке
Анастасия Хохлова © ИА REGNUM
Первомайская демонстрация во Владивостоке

В первый раз шествие собрало «Колонну будущего». Со всего Приморья приехало несколько сотен многодетных и молодых семей, по Золотому мосту прошли дети-сироты из специализированных центров Уссурийска, Артёма, Большого Камня, Владивостока.

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Ветеран труда Фридрих Занис
Иллюстрация: Администрация Приморского края
Ветеран труда Фридрих Занис

«Россия — великая страна, и в такие праздники особенно чувствуется единение людей, — уверен ветеран Василий Михайленко. — Я всегда вместе с семьёй участвую в праздничном шествие по Золотом мосту. Это возможность встретиться с трудовыми коллективами, поделиться друг с другом хорошим настроением».

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Ветеран Василий Михайленко
Иллюстрация: Администрация Приморского края
Ветеран Василий Михайленко

Первые колонны через полчаса после начала шествия добрались до площади Борцов за власть Советов. Через час в городе началась праздничная программа, мероприятия завершатся в 15:00.

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1 мая 2017 года
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