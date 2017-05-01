Ясное небо над Москвой в Первомай обеспечит спецавиация

Москва, , 05:58 — REGNUM Хорошую погоду над столицей России в день Солидарности трудящихся в случае необходимости будет обеспечивать авиация. Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу столичного авиаузла сообщает 1 мая Russian Today.

Между тем, синоптики обещают на Первое мая ясную и солнечную погоду. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами.

«В настоящее время специалисты приступили к метеорологической «разведке», чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней», — сообщил представитель авиадиспетчерской.

К вылету на разведку погодных условий готовы десять самолетов: Ан-12, Ан-26 и Як-42.

Дежурство будет продолжаться до конца дня 1 мая.