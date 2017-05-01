Первомай, праздник которого нет

Ванино, Хабаровский край, , 06:44 — REGNUM В не такие уж далекие советские времена 1 мая в ныне свободном порту, а тогда просто Ванинском районе, обязательно устраивали демонстрацию. Мимо трибуны шли в колоннах трудовые коллективы, а с трибуны рассказывали о достижениях каждой отрасли. Какой была бы первомайская демонстрация в свободном порту Ванино сегодня, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

С 1943 года, когда в удобной бухте Ванино был построен Ванинский морской торговый порт, первомайское шествие традиционно открывали портовики. Порт был для Ванино всем — собственно, поселок появился благодаря порту. Сегодня традиция не изменилась — транспортная отрасль по-прежнему основная в структуре экономики Ванинского района.

Новые времена — новые порты. Сегодня первой по площади шла бы колонна самого молодого из дальневосточных портов — АО «Дальтрансуголь» (СУЭК).

«18 октября 2016 года коллектив угольного терминала АО «Дальтрансуголь» погрузил на флот юбилейную, 100-миллионную, тонну угля! За 8 лет деятельности таких результатов не показывал ни один дальневосточный порт. В декабре 2016 года предприятие завершило реализацию масштабного проекта — «Развитие собственной железнодорожной инфраструктуры» со строительством новой железнодорожной станции! Это разгрузит крупнейший транспортный узел ДВЖД — станцию Ванино для других грузополучателей», — торжественно сказал бы в микрофон ведущий, дождавшись, когда колонна поравняется с трибуной. И обязательно добавил бы: «Ура, товарищи!».

Следом по площади прошла бы колонна ОАО «Ванинский морской торговый порт».

«Предприятие отремонтировало причалы и приступило к реализации собственной экологической программы. Порт приобрел современное оборудование для пылеподавления, способное минимизировать выбросы угольной пыли в атмосферу», — сказал бы ведущий. Народ на площади кричал бы «Ура!» — громко и искренне.

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Еще один представитель транспортного комплекса свободного порта Ванино — компания «Трансбункер».

Мимо трибуны на первомайской демонстрации этот коллектив шел бы, гордясь не только производственными успехами — компания много лет занимается бункеровкой морских судов и нефтепереработкой — но и грандиозной социальной деятельностью. ЗАО «Трансбункер» подарил жителям Ванино лучший в регионе Ледовый дворец, в котором тренируются как команды трудовых коллективов побережья, так и дети.

В активе ЗАО «Трансбункер» — детский яхт-клуб и детский футбольный клуб.

Следующей по площади шла бы маленькая, но сплоченная колонна паромной переправы Ванино — Холмск.

«Впервые за 40 лет началась реконструкция паромной переправы! А уже летом на Амурском судостроительном заводе состоится закладка нового парома для работы на линии Ванино — Холмск! Ура, товарищи», — сказал бы человек на трибуне.

И в этот момент через Татарский пролив наверняка донеслось бы громкое «Ура!» с соседнего Сахалина: нехватка паромов — главная проблема жителей островного региона.

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На первомайской демонстрации — 2017, если бы она состоялась, были бы и пустые ряды.

В былые времена по площади шли представители морского торгового флота. В Ванино базировалась База технического обслуживания флота Сахалинского морского пароходства, в демонстрации принимали участие экипажи стоявших в порту Ванино судов. Сегодня от Базы практически ничего не осталось — флота нет, обслуживать нечего. Ремонтировать оставшийся от советской «роскоши» флот судовладельцы предпочитают в доках иностранных гаваней.

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Лесная отрасль традиционно была гордостью Ванино. И пусть сегодня предприятий в ней осталось меньше, но повод для гордости есть.

Колонна крупнейшего на Дальнем Востоке лесоперерабатывающего комплекса «Аркаим», введенного в эксплуатацию в июле 2009 года, достойно представила бы и лесозаготовительную, и лесоперерабатывающую отрасли.

«Аркаим» — это абсолютно безотходное производство лесоматериалов по самым высоким мировым стандартам. Здесь производят клееный брус, мебельный щит, топливные пелеты и другие пиломатериалы, востребованные в странах АТР», — сказал бы ведущий под громкое «Ура!».

Компании «Аркаим» пришлось пережить непростые времена, тем не менее, предприятие выздоравливает, производство работает, а люди получают зарплату.

Самой многочисленной была бы колонна представителей малого и среднего бизнеса — торговли, сферы услуг, туризма и немногочисленных фермеров.

«31% от всех граждан, занятых в экономике Ванинского района, это представители малого и среднего бизнеса. Они обеспечивают нас продуктами и одеждой, различными необходимыми людям услугами», — так, пожалуй, мог бы сказать ведущий с трибуны.

В колонне по площади обязательно прошли бы представители рыбопромысловой отрасли. И пусть колонна, по сравнению с былыми временами, изрядно поредела, и пусть лица рыбаков не так улыбчивы, как раньше, но, тем не менее, они есть.

Рыболовецкая артель «50 лет Октября» — старейшее рыбопромысловое и рыбоперерабатывающее предприятие Хабаровского края. У артели есть собственный флот, есть перерабатывающие цеха, в которых производят самую вкусную в мире селедку, икру, консервы и пресервы и много еще чего. Рыбаки по праву пользуются почетом и уважением земляков. И в праздничной колонне шли бы под громкое «Ура!».

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По площади, под духовой оркестр шли бы колонны врачей и учителей, работников коммунального хозяйства, чиновников, библиотекарей, полицейских и военных.

Но этот Первомай, как, впрочем, и многие прошлые, жители порто-франко проводят на дачах или дома.

На площади, по которой раньше ходили парады, барабанит мелкий весенний дождик. Пусто на площади, ни души.

Новые времена принесли новые праздники. Пожалуй, единственным настоящим праздником трудящихся стал новый для Ванино «День шахтера».

Его подарил людям угольный терминал «Дальтрансуголь» (СУЭК). В последнее воскресенье августа в Ванино приезжают звезды российской эстрады, на главной площади устанавливают трибуну. А перед концертом награждают лучших докеров, швартовщиков, матросов портового флота и прочий трудовой люд. Праздновать профессиональный праздник вместе с представителями угольной отрасли приезжают жители окрестных поселков и соседнего, Советско-Гаванского района.

Нынешний Первомай, как всеобщий праздник трудящихся, запомнится, разве что, жителям краевой столицы. В Хабаровске проходит праздничное шествие, ярмарки, концерты.

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