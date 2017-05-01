Свалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж

Ставрополь, , 07:40 — REGNUM Ставрополь дважды за последние годы был признан самым благоустроенным городом России: зеленый, компактный, развивающийся, приводятся в порядок дороги, тротуары, облагораживаются парки, скверы.

Несанкционированные свалки — обратная сторона города. Их даже посчитать сложно, а одолеть эту проблему невозможно.

По данным на 1 мая на интерактивной карте Общероссийского народного фронта ставропольцы отметили порядка 20 незаконных мест сброса мусора.

Жители часто отмечают такие места возле лесных насаждений: Архиерейский лес, Члинский лес, урочище «Ташлянский склон», Успенское кладбище. Местные дачники и жители частных домов регулярно сбрасывают там бытовые отходы.

Нередки свалки в частных районах. Крупнейший из них расположен в районе Ташлы — именно там больше всего отмечено несанкционированных сбросов мусора.

Корреспондент ИА REGNUM прошел по улицам города и запечатлел свалки, не отмеченные на интерактивной карте. Так, к примеру вдоль улицы Ташлянской мусор разбросан практически повсеместно.

Местные жители не утруждают себя сбором мусора, высыпая его прямо на склоны холмов и пустыри.

Немало мусора скопилось в районе железнодорожного переезда.

И даже наличие мусорных контейнеров не гарантирует того, что люди не будут создавать свалки вокруг них.

Самое мрачное впечатление создает река Ташла. Ее берега засыпаны отходами. Покрышки, коробки, сухие ветки, пакеты, остатки еды и даже новогодняя елка.

Скопище мусора в самой реке создает заторы.

Сквозь ветви деревьев видно, как мусором засыпаны берега ниже по течению реки.

Виноваты в образовании свалок жители соседних частных домов. Они не стесняются сбрасывать мусор к реке.

Общественные места в центре города приведены в порядок. Лужайки убраны начисто и каким-то волшебным образом на них остались только шишки хвойных деревьев.

Памятник Солдату-красногвардейцу на воздушной набережной города — традиционно центр притяжения туристов.

Однако стоит спуститься вниз по ступеням за монумент и открывается совершенно иной вид.

Эти свалки создает отдыхающая здесь молодежь.

Верхний рынок находится в самом центре города, но и здесь через дорогу в овраг сваливается мусор.

Вот так выглядит сам рынок вечером перед уборкой.

Урочище Мамайская лесная дача регулярно убирается.

Но сразу после уборки территории местные жители по привычке идут выбрасывать туда мусор.

В комитете городского хозяйства рассказали ИА REGNUM, что уборка в городе ведется ежедневно, как и контроль за размещением контейнерных площадок для сбора мусора. Регулярно в городе проводиться и рейды по выявлению свалок. Как только такие места обнаруживаются их немедленно ликвидируют.

Свалки, отмеченные на интерактивной карте ОНФ, городские власти отслеживают и ликвидируют. Но сколько скоплений мусора там не отражены? Посчитать свалки не удается.

«Появление несанкционированных свалок — это острая социальная проблема, основанная на халатности и беспечности жителей и гостей города Ставрополя», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства Сергей Савельев.

Чиновники видят решение проблемы в воспитании населения, формировании у людей бережного отношения к санитарному состоянию города.

Вместе с тем, не так давно было озвучено на круглом столе ОНФ, что в частных секторах Ставрополья до 70% населения не платит за вывоз мусора. Люди предпочитают жечь мусор у себя во дворах или сбрасывать его в лесополосах, на пустырях или в реках.

Эта статистика применительно не к Ставрополю, а к Кочубеевскому району края. Но глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила, что нет закона, обязывающего частников платить за вывоз и утилизацию мусора. И эту проблему пытаются решить на федеральном уровне.

«Поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предусматривают введение платы за обращение с отходами для владельцев индивидуальных жилых домов. Эта норма заработает только тогда, когда регион перейдет на новую модель и выберет регионального оператора», — сказала она.

В 2016 году правительство РФ утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые устанавливают порядок их сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения.

Ставрополье планирует войти в число пилотных регионов, где новые правила обращения с отходами запустят раньше 2019 года. Они обязывают регион создать эффективную систему сбора, утилизации мусора и регионального оператора, который установит «мусорный тарифы» для региона.

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