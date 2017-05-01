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Молдавия: 39% — за ЕС, 40% — за ЕАЭС, 61% — за Путина

Общество

58% против объединения с Румынией, 55% против НАТО: Барометр общественного мнения

Кишинёв, 1 мая 2017, 00:13 — REGNUM  Если бы в Молдавии прошел референдум о присоединении к ЕС, 45% проголосовали бы за, 36% — против. Об этом свидетельствуют данные традиционного опроса «Барометр общественного мнения», проведенного по заказу кишиневского Института публичной политики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на тот же вопрос насчет Евразийского союза, 49% ответили «за», 36% — «против». В случае, если бы пришлось выбирать между вступлением в Евросоюз и ЕАЭС, 40% выбрали бы Евразийский союз, 39% — ЕС.

В случае проведения референдума об объединении Молдавии с Румынией 23% проголосовали бы «за», 58% — «против». За вступление в НАТО на референдуме готовы проголосовать 21%, 55% — против.

В рейтинге популярности иностранных политиков в Молдавии по-прежнему с большим отрывом Владимир Путин, ему доверяют 61% жителей Молдавии. Далее следуют канцлер Германии Ангела Меркель (40%), президент Румынии Клаус Йоханнис (39%), глава Франции Франсуа Олланд (27%), президент США Дональд Трамп (26%). Петру Порошенко доверяют 18% молдаван.

Опрос проводился компанией Magenta Consulting по заказу Института общественных политик с 23 марта по 17 апреля. В нем приняли участие 1101 респондент из 80 населенных пунктов страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: В политике Молдавии доминируют Додон и Санду, но правит Плахотнюк

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