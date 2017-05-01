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Они работают даже в праздники, чтобы на столах людей был свежий хлеб

Общество

Хлеб всегда ценился, поэтому и к пекарям было уважительное отношение

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Тестовод хлебного цеха Тамара Лаврентьева
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Тестовод хлебного цеха Тамара Лаврентьева

Новосибирск, 1 мая 2017, 06:45 — REGNUM  Первый хлеб, по данным археологов, был приготовлен из желудей, а первые злаки начали употреблять в пищу в Средней Азии около 15 тыс. лет до нашей эры. Около 1 тыс. лет до нашей эры люди стали использовать углекислый калий и прокисшее молоко для приготовления первого хлеба. На Руси основным видом хлеба был кисловатый черный хлеб, также пекли ситный (муку просеивали через сито) и белый из крупчатки. Но простой люд, вряд ли, мог позволить себе даже на праздник отведать «Боярского» хлеба. Хлеб очень ценился, поэтому и к пекарям было уважительное отношение. В некоторых странах они даже освобождались от налогов. Сегодня все намного проще, булка или буханка хлеба попадает к нам на стол чаще всего из магазина и мало кто задумывается, как он появляется на свет, и кто стоит за его созданием. Но для того, чтобы за завтраком или за обедом мы смогли отрезать себе кусочек хлеба, на хлебозаводах трудятся не единицы, сотни человек — от тех, кто разрабатывает рецептуры до тех, кто развозит его на автомобилях по супермаркетам. Корреспондент ИА REGNUM побывал на одном из таких предприятий Новосибирска — Хлебообъединение «Восход» ‑ и увидел своими глазами, чей же труд мы ежедневно едим.

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Тестовод хлебного цеха Тамара Лаврентьева
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Тестовод хлебного цеха Тамара Лаврентьева

В руках Тамары Лаврентьевой мука и вода превращаются в тесто, из которого потом производятся ржано-пшеничные хлеба: Украинский, Бородинский. Она — тестовод хлебного цеха. Тамара Лаврентьева трудится на предприятии не так давно — всего шестой год, но уже успела заслужить уважение коллег, а начальство называет ее «неравнодушным и любящим свою профессию человеком».

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Тестовод булочного цеха Наталья Илензеер
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Тестовод булочного цеха Наталья Илензеер

Тестовод хлебного цеха Елена Бортусова. В ее ведении подготовка теста для выпечки пшеничных хлебов, а молочнокислые закваски и опарная технология в ее опытных руках — это инструменты, которые позволяют подготовить тесто для выпечки знаменитого формового пшеничного хлеба. За 11 лет работы на предприятии Елена Бортусова накопила огромный опыт, которым теперь делится с молодым поколением.

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Пекарь хлебного цеха Эльфия Кандратьева
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Пекарь хлебного цеха Эльфия Кандратьева

Тестовод булочного цеха Наталья Илензеер на новосибирском хлебозаводе работает с 2010 года. Батоны и сдоба начинают свой путь с тестомесильного агрегата управляемого Натальей Илензеер.

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Старший инженер-технолог хлебного цеха Светлана Липатова
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Старший инженер-технолог хлебного цеха Светлана Липатова

Пекарь хлебного цеха Эльфия Кандратьева проработала на хлебозаводе 11 лет. Труд пекаря очень тяжел и не терпит равнодушных. Эльфия Кандратьева скромная женщина и грамотный, уважаемый в коллективе специалист, воспитала целую плеяду молодых пекарей, которые сейчас также трудятся на предприятии.

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Пекарь булочного цеха Любовь Агалакова
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Пекарь булочного цеха Любовь Агалакова

Старший инженер-технолог хлебного цеха Светлана Липатова. В 1983 году окончила Кемеровский техникум пищевой промышленности, по специальности «Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства». Отвечает за соблюдение технологии производства в самом крупном — хлебном цехе, где производятся хлеба: пшеничный формовой, ржано-пшеничные «Украинский» и «Бородинский».

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Инженер-технолог по разработке нового ассортимента хлебобулочных изделий Ольга Феоктистова
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Инженер-технолог по разработке нового ассортимента хлебобулочных изделий Ольга Феоктистова

Пекарь булочного цеха Любовь Агалакова сразу по окончании Кемеровского техникума пищевой промышленности в 1976 году, пришла на новосибирский хлебозавод. Самый опытный на предприятии формовщик и пекарь — ее стаж 41 год. Число ее воспитанников, прошедших обучение и стажировку на предприятии, исчисляется десятками. За свой самоотверженный труд удостоена званий «Лучший по профессии» и «Ветеран производства».

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Оператор склада бестарного хранения муки Владимир Тамбовцев
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Оператор склада бестарного хранения муки Владимир Тамбовцев

Мастер булочного цеха Ирина Селиверстова начинала работу формовщиком, потом работала пекарем. Количество производимых в сутки под её руководством ароматных батонов и нежной сдобы исчисляется тоннами. На предприятии трудится 35 лет. Человек — организатор, своим опытом и умением работать служит примером подчиненным. За свою работу многократно отмечалась почетными грамотами руководства предприятия и администрации Новосибирской области.

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Начальник отдела технического контроля Нина Боровикова
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Начальник отдела технического контроля Нина Боровикова

Инженер-технолог по разработке нового ассортимента хлебобулочных изделий Ольга Феоктистова в 2000 году окончила Воронежскую государственную технологическую академию, по специальности «Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства», в том же году пришла на новосибирское предприятия. Опытный технолог с 17-ти летним стажем, на ее хрупких плечах интересная и крайне ответственная задача — разработка перспективных новинок хлебобулочных изделий.

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Укладчик-упаковщик хлебного цеха Татьяна Баранова
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Укладчик-упаковщик хлебного цеха Татьяна Баранова

Оператор склада бестарного хранения муки Владимир Тамбовцев. На предприятии с 2013 года. «Ответственный, грамотный, квалифицированный специалист в своей профессии» — так характеризуют его на хлебозаводе. Занимается наставнической деятельностью, обучил на операторов БХМ более семи человек.

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Оператор хлебного цеха Ирина Хромова
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Оператор хлебного цеха Ирина Хромова

Одна из старожил предприятия — начальник отдела технического контроля Нина Боровикова. В 1977 году окончила Московский технологический институт пищевой промышленности, по специальности «Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства». В том же году пришла на новосибирское предприятие на должность инженера-технолога. В 2017 году исполняется 40 лет ее трудовой деятельности на предприятии. «Профессионал с большой буквы, любит свое дело, знает о хлебе все» — так говорят о Нине Боровиковой на предприятии. Сейчас она возглавляет отдел контроля качества выходящей продукции. Ее заслуги многократно отмечены благодарностями и грамотами предприятия, а также министерства сельского хозяйства РФ за многолетний и добросовестный труд.

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Оператор хлебного цеха Ирина Хромова с мужем
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Оператор хлебного цеха Ирина Хромова с мужем

Укладчик-упаковщик хлебного цеха Татьяна Баранова влилась в коллектив почти девять лет назад. За свой труд, отмечена почетной грамотой администрации Ленинского района Новосибирска. Татьяна Баранова, отмечают коллеги, — «человек, на которого можно положиться в любой сложной ситуации, возникающей на производстве».

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Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Антон Третьяк
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Антон Третьяк

Оператор хлебного цеха Ирина Хромова на предприятии трудится также почти девять лет. Начинала укладчиком-упаковщиком готовой продукции, сейчас работает оператором упаковочного автомата. Вслед за собой привела на участок упаковки мужа.

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Начальник механического цеха Виктор Худяков
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Начальник механического цеха Виктор Худяков
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Водитель-экспедитор транспортного отдела Виктор Косойкин
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Водитель-экспедитор транспортного отдела Виктор Косойкин

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Антон Третьяк сразу после окончания учебы в 2012 году влился к инженерный коллектив новосибирского предприятия. В его зоне ответственности электронная начинка производства. Самый молодой сотрудник технической службы.

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Водитель-экспедитор транспортного отдела Сергей Мельников
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Водитель-экспедитор транспортного отдела Сергей Мельников

Начальник механического цеха Виктор Худяков в 1971 году окончил Уфимский технологический техникум пищевой промышленности по специальности техник-механик, на хлебозаводе с 1978 года. Ветеран предприятия, «отец-наставник», знает все оборудование предприятия «как свои пять пальцев». Самый почитаемый работник технической службы.

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Руководитель транспортного отдела Алексей Сидоров (на фото посередине)
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Руководитель транспортного отдела Алексей Сидоров (на фото посередине)

Водитель-экспедитор транспортного отдела Виктор Косойкин на предприятии трудится третий год, с 2014 года. На его плечах доставка свежего хлеба в отдаленные районы. Это большая ответственность и в жару, и в стужу погрузить и привезти хлеб вовремя. Но когда на маршруте Виктор Косойкин, можно не сомневаться, продукция будет доставлена по графику.

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Новосибирский хлебозавод
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Новосибирский хлебозавод

Водитель-экспедитор транспортного отдела Сергей Мельников также на предприятии третий год, с 2012 года. Знает город лучше любого навигатора. Для покупателей он — лицо хлебозавода. Труд водителя-экспедитора очень тяжел, не зависимо от времени года, нужно доставить хлеб и детские сады и в больницы в положенное время, а значит, на погрузку нужно встать «до восхода солнца».

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Новосибирский хлебозавод
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Новосибирский хлебозавод

Руководитель транспортного отдела Алексей Сидоров уже 24 года на предприятии. Был принят в 1993 году на работу грузчиком, позднее переведен водителем, затем механиком, в итоге стал руководителем транспортного отдела. Как говорят его подчиненные — «умелый, требовательный наставник отдела, выступающего связующим звеном между производством и магазинами».

Это лишь малая часть тех, кто трудится на производстве и труд многих незаметен и порой кажется не таким уж и важным, но это единый организм, единая машина и если вынуть из нее хоть одну деталь, даже самую на первый взгляд незначительную, весь «гигант» производства остановится.

И труд этих людей, которые каждый день приходят на хлебозавод и выполняют одну и туже работу на протяжении уже многих лет, и остаются преданными той профессии, которую они выбрали, заслуживает уважения.

Помнится, бабушки и дедушки рассказывали, что хлеб нельзя резать, а стоит ломать, потому что в нём энергия души того, кто пёк хлеб, чтобы не поранить его душу. А есть ли энергия души в хлебе, который печется автоматически? На этот вопрос могут ответить только те, кто это делает. Но знаете, если человек, не смотря на тяжелый ежедневный труд на протяжении многих лет и даже десятков лет возвращается к станку, несмотря ни на что, то это, наверное, что-то да значит.

Об этом говорит и история новосибирского хлебозавода, которая началась еще в 1929 году. Создание хлебопекарного объединения «Восход», как и большинства хлебопекарных предприятий Сибири, началось в годы первых пятилеток и непосредственно связано с той социально-экономической ситуацией, которая сложилась в этот период. На рубеже 1934−35 годов в условиях социалистической реконструкции удалось добиться разрешения труднейшей зерновой проблемы и принять меры по улучшению обеспечения населения хлебом и другими продуктами, распределение которых в первую пятилетку лимитировалось. Решение ноябрьского пленума ЦК ВКП (б) об отмене карточной системы по хлебу и введение широкой свободной продажи хлеба с 1 января 1935 года поставили вопрос о немедленной организации технически оснащенной производственной базы хлебопечения, так как существующая не обеспечивала потребности. В Новосибирске, с его быстроразвивающейся промышленностью, сложилось к этому времени достаточно острое положение. В городе с 330 тыс. населением в системе треста «Промхлебообеспечение» действовали: всего один хлебозавод, две механические и одна кустарная пекарни общей мощность. 140 тонн хлеба при суточной потребности в 300 тонн. Поэтому Президиум Запсибкрайисполкома поставил вопрос перед Центромсоюзом об отпуске на достройку левобережного хлебозавода, строительство которого было законсервировано в 1932 году, обязав одновременно трест хлебопечения ускорить поставку оборудования из Москвы. В то же время, учитывая важное значение и сроки, решено было принять временные, но крайние меры — создание кустарных пекарен. В течение декабря в городе было сооружено 20 таких пекарен общей мощностью 144 тонны в сутки. Также была увеличена мощность мехпекарни, размещенной в мучном складе стройки левобережного хлебозавода. В результате осуществленных мероприятий удалось на время уменьшить напряженность с производством и организовать в городе повсеместную продажу хлеба к установленной дате.

И сегодня хлеб остается одним из немногих товаров, срок годности которого один день, поэтому даже в праздничные дни люди, работающие на хлебозаводах, не перестают трудится, чтобы на столах всегда был свежий хлеб.

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regnum author Анна Алябьева
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1 мая 2017 года
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