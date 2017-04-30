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Дети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж

Общество

В Ставропольской школе впервые в России прошла акция, в которой школьники рассказывают своим сверстникам историю своей семьи в военное время. Акция проводится в преддверии шествия «Бессмертного полка»

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На акцию «История семьи в истории Победы» школьники принесли портреты своих предков, воевавших против фашизма
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
На акцию «История семьи в истории Победы» школьники принесли портреты своих предков, воевавших против фашизма

Ставрополь, 30 апреля 2017, 21:20 — REGNUM  «История семьи в истории Победы» — так называется акция, впервые проводимая в Ставрополе в преддверии шествия «Бессмертного полка» во время Празднования Дня Победы.

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Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы

Герои акции — учащиеся начальной школы одной из гимназий города, которые в свободной форме с презентациями рассказывают об истории своих прадедушек, прабабушек, дедушек и бабушек, которые прошли войну на фронте или помогали ковать Победу в тылу.

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Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы
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Малыши с портретами воевавших родственников на акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Малыши с портретами воевавших родственников на акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе

В зале гимназии №24 Ставрополя собрались 300 человек. Большинство из них — учащиеся начальной школы, но пришли также старшеклассники и ветераны… не войны, а тыла.

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На акцию «История семьи в истории Победы» пришли ветераны
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
На акцию «История семьи в истории Победы» пришли ветераны

В детстве и юности, когда их застала война, они помогали работать в госпиталях и вместе со взрослыми изготавливали все необходимое для фронтовиков.

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Ветераны на акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Ветераны на акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе

Акция «Урок Победы» в России проводится впервые, но может быть подхвачена в других регионах, поскольку она нацелена на укрепление связи поколений, в том числе, маленьких детей, которые с трудом представляют себе ужасы войны. Так считают организаторы акции, эксперты Общероссийского народного фронта.

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Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
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Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы

Среди рассказов школьников — истории подвигов прадедов. Третьеклассница рассказала о своем родственнике Романове Николае Филипповиче, который встретил войну кадровым офицером Красной армии в рядах 40-го стрелкового корпуса Закавказского военного округа.

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Школьница рассказывает об истории своего родственника, прошедшего Великую Отечественную войну
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Школьница рассказывает об истории своего родственника, прошедшего Великую Отечественную войну

В составе 44 армии участвовал он в Иранской операции по защите нефтяных месторождений и транспортного коридора топлива из Ирана в Советский союз, участвовал в керченско-феодосийской десантной операции, был тяжело ранен, а после госпиталя по состоянию здоровья работа в военное училище, где подготовил к войне множество бойцов. Закончил войну в звании подполковника и был награжден медалями.

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Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы

«Я горжусь своим дедушкой и буду всегда хранить память о нем в своем сердце», — сказала школьница.

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На акцию «История семьи в истории Победы» школьники принесли портреты своих предков, воевавших против фашизма
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
На акцию «История семьи в истории Победы» школьники принесли портреты своих предков, воевавших против фашизма

Иван Понамарев рассказал об истории всей семьи — прадедушках, прабабушках, дедушках и бабушках, некоторые из которых прошли войну в рядах советской армии, а другие помогали солдата, работая для фронта. Многие из них пережили страшные потери родных и голод.

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Школьник рассказывает об истории своих родственников, прошедшего Великую Отечественную войну
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Школьник рассказывает об истории своих родственников, прошедшего Великую Отечественную войну

Ученик 4 класса Николай Соколов рассказал о том, как мальчишки во время войны помогали фронту и вспомнил историю своей семьи.

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Школьник рассказывает об истории своих родственников, прошедшего Великую Отечественную войну
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Школьник рассказывает об истории своих родственников, прошедшего Великую Отечественную войну

«Мы каждый год ходим на площадь с фотографиями наших родных, тех, кто погиб, чтобы сейчас было мирное время. Мы гордимся, поем военные песни. Мы помним и тех, кто защищал нашу землю с оружием и тех, кто трудился в тылу», — рассказал Николай.

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Старшеклассники стали участниками акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Старшеклассники стали участниками акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе

Рассказы маленьких детей сопровождались песнями, танцами, стихами тех, кто прошел войну и воспоминаниями, размышлениями о войне.

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Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
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Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
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Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
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Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера

На сцену вышла группа детей с портретами своих родственников. Каждый ребенок поделился со сверстниками собранными в семье данными о том, как их предки пережили трудные военные времена.

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Дети вышли с портретами родственников и рассказали об их подвигах во время Великой отечественной войны
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Дети вышли с портретами родственников и рассказали об их подвигах во время Великой отечественной войны

Старшеклассники рассказали о подвигах партизанов, врачей и медсестер.

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Старшеклассники читали стихи о войне, рассказали о подвигах партизан, врачей, санитарок
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Старшеклассники читали стихи о войне, рассказали о подвигах партизан, врачей, санитарок

Дети и взрослые почтили память погибших в годы Великой отечественной войны минутой молчания.

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Участники акции почтили погибших в войне минутой молчания
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники акции почтили погибших в войне минутой молчания
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Участники акции почтили погибших в войне минутой молчания
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники акции почтили погибших в войне минутой молчания

«Мне кажется, очень важна связь поколений, потому что дети лучше узнают историю своей семьи. И в преддверии 9 мая мы надеемся, что подобные акции сподвигнет людей к тому, чтобы взять портреты, все вместе продемонстрировать свои патриотические чувства и пройти в Бессмертном полку. Потому что мы все вместе, одна нация и у нас один общий ген победителя», — рассказала эксперт общероссийского народного фронта Людмила Соколова.

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Участники акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе вышли на сцену
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Участники акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе вышли на сцену

В школе уже установлена Стена памяти, на которой можно прочесть имена героев Великой Отечественной войны.

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В гимназии №24 Ставрополя создана Стена памяти
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
В гимназии №24 Ставрополя создана Стена памяти

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regnum author Виктория Ивановская
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