На Украине скончался поэт Борис Олейник
Трагедия произошла в воскресенье, 30 апреля, в Киеве
Киев, 30 апреля 2017, 18:31 — REGNUM На Украине скончался известный украинский поэт и писатель Борис Олейник. Об этом журналист Михаил Маслий сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
Трагедия произошла в воскресенье, 30 апреля, в Киеве.
«30 апреля в 11:45 на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни в Национальном Институте хирургии и трансплантологиии им. А.А.Шалимова НАМН Украины скончался легендарный украинский поэт, человек-эпоха Борис Олейник», — написал сотрудник СМИ.
Борис Олейник — лауреат Государственной премии СССР и Герой Украины. Его авторству принадлежит более 40 книг, издаваемых на Украине и в других странах СНГ.
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