На Украине скончался поэт Борис Олейник

Киев, , 18:31 — REGNUM На Украине скончался известный украинский поэт и писатель Борис Олейник. Об этом журналист Михаил Маслий сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 апреля, в Киеве.

«30 апреля в 11:45 на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни в Национальном Институте хирургии и трансплантологиии им. А.А.Шалимова НАМН Украины скончался легендарный украинский поэт, человек-эпоха Борис Олейник», — написал сотрудник СМИ.

Борис Олейник — лауреат Государственной премии СССР и Герой Украины. Его авторству принадлежит более 40 книг, издаваемых на Украине и в других странах СНГ.