В Гатчине предложили переименовать главный проспект, не спрашивая горожан

Гатчина, Ленинградская область, , 18:55 — REGNUM Главную магистраль Гатчины — проспект 25 Октября — предлагают переименовать в честь императора Павла I, чья биография была связана с городом. Это предложение оказалось в центре дискуссии в творческом пространстве «Ингербург». Обсуждение было посвящено инициативам по переименованию улиц Гатчины и сносу памятников. Речь, прежде всего, шла о проспекте 25 Октября и о бюсте Владимира Ленина в Ленинском сквере Гатчины.

Удивительно, но даже указанное в анонсе мероприятия название топонима было написано с ошибкой, а по ходу дискуссии организаторы и спикеры неоднократно называли проспект 25 Октября — улицей. Как предположил один из местных жителей, вероятно, это было связано с тем, что докладчики редко бывают в городе, в котором собрались переписывать названия. Участники мероприятия были разделены на условных спикеров и комментаторов. Спикерам было предложено выступить в первой части встречи, при этом им отводилось продолжительное время на выступление. Комментаторы же могли высказаться в конце, задавая спикерам краткие вопросы-уточнения.

В первой части дискуссии обнаружилось удивительное единство мнений — все спикеры, обсуждая отношение к советскому периоду, проявили редкое единодушие касательно переименований. Виновником всех городских бед был «назначен» проспект 25 Октября, который, по мнению спикеров, надлежит немедленно переименовать в проспект Павла I. В ходе дебатов затрагивались и другие советские названия улиц, площадей и скверов Гатчины. По сути, спикеры говорили об одном и том же. Менялся только тон выступления и угол, под которым рассматривалась тема.

Организатор мероприятия, Юлия Балакшина, сделала акцент своего выступления на том, что городские названия и памятники — это не просто топонимы, материальное окружение живущих в нем людей, а что-то вроде текста, формирующего человеческую идентичность. Также было заявлено, что к истории должны быть применены «этические критерии». Что подразумевается под понятием «этические критерии» в отношении топонимов, кто и на каких основаниях будет их устанавливать — не уточнялось.

Из выступления осталось непонятным, почему в других странах, к примеру, той же Франции, не пытаются стирать из топонимики следы Великой Французской революции? Соответствует ли она «этическим критериям» современной Франции? Также не уточнялось, почему советские топонимы данным критериям не соответствуют. Вместо необходимых разъяснений, Балакшина положительно высказалась об идее сноса памятников советским вождям.

Далее выступила гатчинская чиновница, являющаяся в то же время директором одного из местных музеев. В своем выступлении она сказала, что ей, как директору, идея переименования главной магистрали города нравится, так как «проспект Павла I — это красиво». Но, вместе с тем, обратила внимание собравшихся на то, что переименователей ждет ряд следующих проблем:

— непонятно, какие названия являются подлинно-историческими, т.к. названия улиц иногда менялись по нескольку раз и в дореволюционный период;

— процесс переименования влечет за собой определенные трудности для местных чиновников;

— чтобы менять топонимику города, нужно обладать огромной силой. Причем, сила должна включать в себя политическую власть, мощь авторитета и даже силовой ресурс. И непонятно, есть ли всё это у инициаторов переименований.

Зачем эта сила нужна, и кого предлагается давить авторитетом, а также политическим и силовым ресурсом (неужели местных жителей?), выступающая не уточнила.

Затем преподавателем местного вуза был зачитан доклад по юридической стороне переименования улиц. Докладчик назвал проблему переименования «чисто технической», а не политической, и большую часть своего выступления посвятил обсуждению как раз технических аспектов дела. При этом он отметил, что переименовывать улицы необходимо, поскольку советские названия якобы смущают потомков людей, пострадавших от советского режима.

Стоит отметить, что вокруг попыток изменения топонимики зачастую разворачиваются нешуточные страсти, носящие чисто политический и идеологический характер, и тезис о том, что изменение топонимики — вопрос технический, представляется, как минимум, сомнительным.

Кроме того, если следовать логике выступавшего, остаётся неясным, что делать с чувствами потомков, «подавленных Петром I»? К примеру, потомков восставших стрельцов, если те окажутся возле Медного Всадника, или потомков убитых при Николае II рабочих, жертв Ленского расстрела или Кровавого воскресенья, если те окажутся у бюста Николаю II в Крыму или в других местах нашей большой страны…

Так или иначе, все спикеры об идее переименования высказались положительно. Однако когда возможность высказаться была предоставлена комментаторам, обнаружилось, что далеко не все пришедшие на обсуждение отрицательно относятся к В.И. Ленину и положительно — к изменениям топонимики города.

Один из выступавших привел данные «Левада-Центра» (его не заподозришь в «левизне»), согласно которым 57% населения Российской Федерации положительно оценивают роль В.И. Ленина в отечественной истории и лишь 22% — отрицательно. Причем, процент оценивающих положительно растет все последние годы. Кроме того, статистика свидетельствует, что 79% населения отрицательно воспринимают идею сноса памятников Ленину и лишь 14% — положительно. Предположив, что процент людей, положительно относящихся к изменению советских названий, лежит где-то посередине между 22% и 14%, комментатор заявил, что меньшинство не имеет этического права навязывать большинству свою точку зрения на историю.

Следующий участник дискуссии отметил, что многие страницы мировой истории носят непростой характер, но в результате этих страниц сформировалась реальность, в которой мы все живем. Кроме того, он подверг сомнению правомочность попыток оценки исторических деятелей согласно частным «этическим критериям».

Завязалась полемика. Одна из выступавших с репликами, молодая женщина, по-видимому, стремясь подчеркнуть исключительную кровавость личности и деятельности В.И. Ленина, привела две цитаты из его сочинений, которые должны были выявить террористический характер этой личности.

В ответ на это другой комментатор, перепроверив цитаты, заявил, что первая цитата вообще отсутствует на указанной странице, а другая оказалась вырванной из контекста таким образом, что смысл поменялся на противоположный. После выявленной проблемы с цитатами, комментатор призвал собравшихся «уважать историю своей страны, и прекратить извращать чужие фразы и откровенно лгать».

Ближе к концу дискуссии организаторам инициативы переименований был задан вопрос, с обсуждения которого данную встречу следовало бы начать:

«А вы вообще спросили гатчинцев, которые живут на этих улицах — они хотят что-то переименовывать? Пока вы не получили одобрения большинства местных жителей, все подобные встречи никогда не будут легитимными».

Определенного ответа на этот вопрос так и не прозвучало.

Смотрите галерею к статье