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Организаторы «Евровидения-2017» продали билеты на несуществующие места

Общество

«На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить»

Иероним Босх. Наперстки
Иероним Босх. Наперстки

Киев, 30 апреля 2017, 17:53 — REGNUM  Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве, продали около 2 тыс. билетов на непригодные или несуществующие места. Об этом сообщил руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире радиостанции «Голос столицы».

«На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить, — сообщил Феликсов. — Но после того, как был выбран подрядчик и были расставлен по залу камеры было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано».

Руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua уточнил, что места на некоторые купленные билеты были либо с ограниченным обзором, либо непроглядные, либо их вообще нет. Купившим билеты на шоу гражданам предложено либо поменять их, либо вернуть финансовые средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 г. в столице Украины пройдет «Евровидение-2017»: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Россия на международном конкурсе представлена не будет, так как Киев отказался пускать в страну российскую певицу Юлию Самойлову по политическим причинам.

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