Homo faber и 1 мая: в Карачаево-Черкесии праздник не для всех?

Черкесск, , 09:09 — REGNUM 1 мая — День весны и труда. Как праздник в современной России он официально установлен в 1992 году. Однако и до этого года не одно поколение жителей России, а еще раньше всего Советского Союза выходило в этот день на первомайские демонстрации, выражая солидарность трудящимся всего мира, борющимся за свои права.

Традиция выходить на первомайскую демонстрацию выведет на улицы и площади Карачаево-Черкесии тысячи демонстрантов. В основном это будут люди работающие, организованные лидерами своих предприятий и профсоюзов. В день 1 мая принято славить человека труда. Однако, стоит отметить, что не для всех жителей региона этот день будет столь праздничным. За последний год число лиц, имеющих работу и с полным правом называющих себя человеком труда, снизилось. Среднесписочная численность работников по всем организациям в январе 2017 года составила около 80,7 тыс. человек, что на 2,5% ниже, чем годом ранее.

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Общая численность безработных в Карачаево-Черкесии увеличилась на 6,5% и составляет 34,3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении службы занятости.

Наибольшее снижение численности работников произошло в строительстве — на 44,7%, в гостиницах и на предприятиях общественного питания — на 13,1% и в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность — на 7,6%.

Однако есть сферы, где численность работников увеличилась за год. К ним относятся предприятия, связанные с государственным управлением, и организации по обеспечению военной безопасности и социальному обеспечению, где число работающих увеличилось на 10,4%. Стало больше работников и в организациях, предоставляющих прочие виды услуг — на 26,8%, а также на предприятиях по добыче полезных ископаемых — на 5,2% и на предприятиях оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — на 4%.

На 1 апреля 2017 года численность зарегистрированных безработных в Карачаево-Черкесии составила 3871 человек. Банк вакансий составляет в настоящее время 3712 рабочих мест, в том числе 756 по рабочим специальностям. В основном вакансии предлагают в таких областях, как здравоохранение — 226 вакансий, обрабатывающая промышленность — 177, образование — 157.

Но стоит отметить, что, несмотря на такое казалось бы большое число вакансий, безработные граждане не могут принять предложения работодателей. И основной причиной остается низкая заработная плата.

Так, врачам предлагают заработок в размере от 10 200 рублей, учителям от 8059 рублей, водителям троллейбуса и автобуса — от 14 тыс. рублей. Больше всех могут заработать в регионе овощеводы — им предлагают в среднем от 25 тыс. рублей.

Совсем немного — около 7,5 тыс. рублей — обещают тем, чей труд не требует специального образования — грузчикам, горничным, дворникам, операторам автозаправок, кладовщикам, рабочим зеленого хозяйства.

Избыток кадров в республике наблюдается среди учителей — их на учете состоит 267 человек, но соглашаться работать за зарплату в 8 тыс. рублей они не готовы, экономистов, число которых в базе данных составило 365, и юристов — 266.

Так что, праздник весны и труда не все жители Карачаево-Черкесии встретят в статусе Homo faber.

Справка: Homo faber — человек работающий (лат.)

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