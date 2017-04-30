Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
12:19:12 МСК

В Узбекистане усилят ответственность «за доведение до самоубийства»

Общество

Узбекские парламентарии предложили ужесточить санкции по этой статье до 10 лет лишения свободы

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880
Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Ташкент, 30 апреля 2017, 11:41 — REGNUM  Депутаты законодательной палаты парламента Узбекистана провели в пятницу, 28 апреля, пленарное заседание, в ходе которого рассмотрели проект закона «О внесении изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан», сообщает сайт Podrobno.uz.

Новый документ направлен на сохранение жизни и здоровья граждан. В частности, усиливается уголовная ответственность за доведение до самоубийства с установлением перечня отягчающих обстоятельств с более суровым наказанием.

«На сегодняшний день, согласно статье 103 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса, такое преступление наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет. При отягчающих обстоятельствах преступник может получить от пяти до восьми лет тюрьмы», говорится в публикации. Узбекские парламентарии сочли это мягким наказанием за столь серьезное деяние и предложили ужесточить санкции по этой статье до 10 лет лишения свободы.

«Кроме того, предлагается ввести в Уголовный кодекс статью, устанавливающую ответственность за склонение к самоубийству. Под этим понимается возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него. Наказание предусматривается установить до 7 лет лишения свободы», отмечает издание.

Издание сообщает, что с 2013—2016 годов правоохранительными органами Узбекистана ежегодно возбуждают в среднем 52−53 уголовных дела о доведении до самоубийства. В 2016 году по сравнению с 2013 годом возбуждено на 12% больше таких уголовных дел.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, созданием ситуации, когда граждане в отчаянии решаются на самоубийство, в основном грешат представители власти, формально относящиеся к проблемам населения.

В целях исправления сложившейся ситуации и по многим другим причинам, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов человека».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
30.04.17
Анастасия Суховеркова«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
БакуАзербайджан Главное о Ватикане Общество
NB!
30.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Вторая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
30.04.17
Елена ХаненковаАпология Германии: преступление, позор, покаяние
БерлинГермания Холокост Политика
NB!
30.04.17
Тони Блэр: Тереза Мэй скрывает реальные последствия Brexit
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваПолитическая рулетка распоясавшихся игроманов
МоскваРоссия Карикатура REGNUM Политика
NB!
30.04.17
Леонид НерсисянШоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
МадридИспания Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
30.04.17
Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов
ПарижФранция Социологические опросы Политика
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
ЩецинПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Афганские банды — результат 16-летний оккупации этой страны США
КабулАфганистан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Владимир Добрынин Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
NB!
29.04.17
Джордже ВукадиновичЧерногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
БелградСербия Вступление Черногории в НАТО Политика
ещё главное