В Узбекистане усилят ответственность «за доведение до самоубийства»

Ташкент, , 11:41 — REGNUM Депутаты законодательной палаты парламента Узбекистана провели в пятницу, 28 апреля, пленарное заседание, в ходе которого рассмотрели проект закона «О внесении изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан», сообщает сайт Podrobno.uz.

Новый документ направлен на сохранение жизни и здоровья граждан. В частности, усиливается уголовная ответственность за доведение до самоубийства с установлением перечня отягчающих обстоятельств с более суровым наказанием.

«На сегодняшний день, согласно статье 103 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса, такое преступление наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет. При отягчающих обстоятельствах преступник может получить от пяти до восьми лет тюрьмы», говорится в публикации. Узбекские парламентарии сочли это мягким наказанием за столь серьезное деяние и предложили ужесточить санкции по этой статье до 10 лет лишения свободы.

«Кроме того, предлагается ввести в Уголовный кодекс статью, устанавливающую ответственность за склонение к самоубийству. Под этим понимается возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него. Наказание предусматривается установить до 7 лет лишения свободы», отмечает издание.

Издание сообщает, что с 2013—2016 годов правоохранительными органами Узбекистана ежегодно возбуждают в среднем 52−53 уголовных дела о доведении до самоубийства. В 2016 году по сравнению с 2013 годом возбуждено на 12% больше таких уголовных дел.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, созданием ситуации, когда граждане в отчаянии решаются на самоубийство, в основном грешат представители власти, формально относящиеся к проблемам населения.

В целях исправления сложившейся ситуации и по многим другим причинам, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов человека».