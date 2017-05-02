Вторник, 2 Мая 2017 года
12:50:44 МСК

В уставшем от зимы Петербурге наводят лоск к высокому сезону

Общество

Минувший апрель в Северной столице оказался практически зимним месяцем, поэтому петербургским коммунальным службам пришлось работать «на два фронта»

24
Памятник Петру I у Михайловского замка в окружении коммунальной техники
Карина Саввина © ИА REGNUM
Памятник Петру I у Михайловского замка в окружении коммунальной техники

Санкт-Петербург, 2 мая 2017, 11:41 — REGNUM  Весенняя уборка Петербурга в этом году проходила в экстремальных условиях. Несмотря на то, что из-за относительно теплого февраля вывоз зимней грязи и помывка городских магистралей начались в этот раз на месяц раньше обычного срока — еще 1 марта, в дальнейшем погодные условия Северной столицы внесли в планы коммунальщиков свои жесткие коррективы.

Еще в первой половине апреля, когда температура несколько дней уверенно держалась значительно выше нулевой отметки, сотрудники дорожных служб начали мыть дороги обычной водой, а также вывели на улицы 230 машин-пылесосов. Была поставлена задача — всеми имеющимися силами предотвратить весенние пылевые бури, постоянный бич Петербурга в это время года.

10
Рабочие у Михайловского замка
Карина Саввина © ИА REGNUM
Рабочие у Михайловского замка

Однако полностью переключиться на решение этой важной задачи петербургским дорожникам было не суждено: уже 13 апреля на город обрушился сильнейший снегопад, температура упала ниже нуля, и на улицы вновь вышла снегоуборочная техника. В последующие дни снег вновь и вновь возвращался в город, сводя на нет результаты работы предыдущих недель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге убирают апрельский снег. А он идет снова

17
Улицы культурной столицы должны быть чистыми
Карина Саввина © ИА REGNUM
Улицы культурной столицы должны быть чистыми

Напомним, что уже второй год подряд Петербург практикует бессолевую уборку. Чистая соль для предотвращения обледенения на дорогах больше не применяется. Вместо нее дороги прометаются техникой от свежевыпавшего снега, а затем обрабатываются 10%-ной песко-соляной смесью. Соответственно, на улицах постепенно скапливается песок, который необходимо вовремя убирать, во избежание тех самых пылевых бурь.

11
Весенняя уборка в центре Петербурга
Карина Саввина © ИА REGNUM
Весенняя уборка в центре Петербурга

Апрельские снегопады и дожди естественным путем отсрочили возможное запыление города, однако сделали совершенно необходимым повторный «душ» для улиц и дорог. И петербургские дорожники немедленно вернулись к проведению «водных процедур», как только позволила капризная погода. Перед началом майских праздников город ударно завершил месячник по благоустройству общегородским субботником.

Читайте также: С октября по апрель в Петербурге выпало почти два метра снега

13
Малая Садовая улица — пешеходная зона
Карина Саввина © ИА REGNUM
Малая Садовая улица — пешеходная зона

Как сообщали в городском комитете по благоустройству, с начала весенней уборки с улиц Петербурга было вывезено более 56 тысяч тонн скопившейся на дорогах грязи, а на влажную уборку ушло более 200 тысяч кубометров воды.

3
Рабочим дорожных предприятий в апреле пришлось бороться со снегом и грязью
Карина Саввина © ИА REGNUM
Рабочим дорожных предприятий в апреле пришлось бороться со снегом и грязью

Хотя зимний сезон для дорожных служб города официально завершился, техника и сотрудники готовы к работе и в случае повторных заморозков и снегопадов. А пока дорожники и сотрудники садово-парковых служб заняты наведением лоска в преддверии Дня Победы и высокого туристического сезона.

24
Весенняя уборка в центре Петербурга продолжается
Карина Саввина © ИА REGNUM
Весенняя уборка в центре Петербурга продолжается

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: На субботник в Петербурге под проливным дождем вышло более 210 тыс. человек

regnum author Карина Саввина
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Венгрии прошли протесты против России
БудапештВенгрия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
ещё главное