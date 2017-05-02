В уставшем от зимы Петербурге наводят лоск к высокому сезону

Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Весенняя уборка Петербурга в этом году проходила в экстремальных условиях. Несмотря на то, что из-за относительно теплого февраля вывоз зимней грязи и помывка городских магистралей начались в этот раз на месяц раньше обычного срока — еще 1 марта, в дальнейшем погодные условия Северной столицы внесли в планы коммунальщиков свои жесткие коррективы.

Еще в первой половине апреля, когда температура несколько дней уверенно держалась значительно выше нулевой отметки, сотрудники дорожных служб начали мыть дороги обычной водой, а также вывели на улицы 230 машин-пылесосов. Была поставлена задача — всеми имеющимися силами предотвратить весенние пылевые бури, постоянный бич Петербурга в это время года.

Однако полностью переключиться на решение этой важной задачи петербургским дорожникам было не суждено: уже 13 апреля на город обрушился сильнейший снегопад, температура упала ниже нуля, и на улицы вновь вышла снегоуборочная техника. В последующие дни снег вновь и вновь возвращался в город, сводя на нет результаты работы предыдущих недель.

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Напомним, что уже второй год подряд Петербург практикует бессолевую уборку. Чистая соль для предотвращения обледенения на дорогах больше не применяется. Вместо нее дороги прометаются техникой от свежевыпавшего снега, а затем обрабатываются 10%-ной песко-соляной смесью. Соответственно, на улицах постепенно скапливается песок, который необходимо вовремя убирать, во избежание тех самых пылевых бурь.

Апрельские снегопады и дожди естественным путем отсрочили возможное запыление города, однако сделали совершенно необходимым повторный «душ» для улиц и дорог. И петербургские дорожники немедленно вернулись к проведению «водных процедур», как только позволила капризная погода. Перед началом майских праздников город ударно завершил месячник по благоустройству общегородским субботником.

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Как сообщали в городском комитете по благоустройству, с начала весенней уборки с улиц Петербурга было вывезено более 56 тысяч тонн скопившейся на дорогах грязи, а на влажную уборку ушло более 200 тысяч кубометров воды.

Хотя зимний сезон для дорожных служб города официально завершился, техника и сотрудники готовы к работе и в случае повторных заморозков и снегопадов. А пока дорожники и сотрудники садово-парковых служб заняты наведением лоска в преддверии Дня Победы и высокого туристического сезона.

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