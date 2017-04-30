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El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»

Общество

Испанская El País, наблюдая за тем, как московская мэрия собирается приступить к реализации программы сноса ветхого жилья, стремится больше нажимать на термины непозитивного характера: «разрушение», «беспокойство», «сигнал тревоги»

Снос пятиэтажки
Sidik iz PTU
Снос пятиэтажки

Мадрид, 30 апреля 2017, 09:39 — REGNUM  «Московская мэрия собирается выселить 1,6 миллиона жителей, разрушив при этом 25 миллионов квадратных метров жилой площади, снеся 8 000 домов, — пишет московский корреспондент издания Пилар Бонет. — Грандиозность планов звучит сигналом тревоги для многих».

«Предыдущая программа переселения была куда менее амбициозной — за период с 1999 года в Москве улучшили свои условия проживания 160 000 семей, — отмечает журналистка. — Администрация города торопится начать снос. Хотя закон демонтаже piatietazhki (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), которые в народе также называют Jrushevki (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), по имени советского лидера Никиты Хрущева, при котором их начали строить, прошел в Госдуме 20 апреля еще только первое чтение и окончательно не принят. Проект мэрии вызвал раскол в обществе и протесты населения, которое обеспокоено тем, что его могут переселить на окраины, в так называемые «людские муравейники» с плохо развитой инфраструктурой Но на решение спорных вопросов у протестующих будет совсем немного времени — всего 60 дней с момента вступления закона в силу».

«Во время кризиса на окраинах Москвы осталось большое количество незавершенки и план Собянина может снова вдохнуть в нее жизнь», — резюмирует автор.

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