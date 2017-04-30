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В ходе проверок в Турции были уволены еще 4 тыс. госслужащих

Общество

Сокращены были не только чиновники, но и военнослужащие и научные сотрудники

Анкара, 30 апреля 2017, 05:43 — REGNUM  Около четырех тысяч государственных служащих в Турции лишились работы. В субботу, 29 апреля, издание Anadolu со ссылкой на официальный правительственный бюллетень сообщило, что власти страны во время очередной проверки уволили с госслужбы 3974 человека.

Причем уволены были как чиновники, так и военнослужащие и научные сотрудники. Однако больше всего сокращений произошло в Минюсте Турции. Работы в этом ведомстве лишись 1177 чиновников.

Еще 200 человек были уволены в министерстве по делам религии. Кроме того, под сокращения попали 447 служащих ВВС, 141 ВМС, 478 солдат сухопутных войск.

Из научных сотрудников были уволены 484 академика и 98 сотрудников администраций университетов. Еще был закрыт один телеканал, одна газета, 18 фондов и 14 ассоциаций и 13 клиник.

Дело в том, что летом 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Однако путч был пресечен. Анкара возложила ответственность за случившееся на оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовала от США его экстрадиции. Однако Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности к нему.

После всех этих событий власти Турции инициировали масштабные проверки в госучреждениях страны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по подозрению в причастности к попытке государственного переворота ранее уже было уволено более шести тысяч человек. В основном были уволены сотрудниками полиции.

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