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Большинство британцев продолжают поддерживать Консервативную партию

Общество

Однако сторонников лейбористов становится все больше

Лондон, 30 апреля 2017, 04:59 — REGNUM  Жители Великобритании в основном поддерживают Консервативную партию страны. Однако в последнее время все больше британцев отдает предпочтение лейбористам. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами.

Так, согласно опросам, в настоящее время тори опережают лейбористов на 11%, так как консерваторов поддерживают 42% респондентов. За лейбористов голосуют 32% населения Соединенного Королевства.

На третьей позиции — либеральные демократы с результатом в 10%. На четвертом — партия независимости Великобритании. Ее поддерживают 8% респондентов.

Актуальное социологическое исследование говорит о том, что разрыв между тори и лейбористами значительно сократился. Дело в том, что ранее опросы показывали, что разрыв между консерваторами и лейбористами достигал 23% в пользу тори.

Напомним, что две недели назад британская палата общин согласилась с предложением премьер-министра Терезы Мэй провести в стране всеобщие досрочные выборы 8 июня. «За» проголосовали 522 депутата, «против» — всего 13.

Позднее Мэй призналась, что решение о выборах она принимала тяжело. Однако досрочно провести голосования необходимо, чтобы это не помешало переговорам по Brexit. Премьер-министр Великобритании считает, что стране выборы нужны именно сейчас, так как противники ее подхода к процессу Brexit продолжают «играть в свои политические игры».

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