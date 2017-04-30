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Сноуден получил премию Карла фон Осецкого за вклад в защиту свободы слова

Общество

Награду Сноуден получил от норвежского ПЕН-клуба

Москва, 30 апреля 2017, 04:17 — REGNUM  Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил премию Карла фон Осецкого за вклад в защиту свободы слова. Такую награду Сноудену вручили представители норвежского ПЕН-клуба в Москве. Об этом стало известно из сообщения на сайте клуба.

Вручение премии состоялось в одной из столичных гостиниц в России. Председатель правления и генеральный секретарь норвежского ПЕН-центра Вильям Нюгор и Хаге Ньют Нури лично встретились со Сноуденом и передали ему награду.

Экс-агент американских спецслужб, в свою очередь, поблагодарил Нюгора и Нури, а также весь норвежский ПЕН-клуб за оказанную честь.

Лауреатом премии имени Карла фон Осецкого Сноуден стал более года назад — еще в марте 2016 года. Тогда сотрудники ПЕН-клуба, опасаясь, что бывшего агента АНБ и ЦРУ могут передать властям США, когда тот прибудет в Норвегию, начали ходатайствовать перед норвежскими властями о том, что в случае запроса об экстрадиции Сноудена со стороны Вашингтона он выдан не будет. Однако соответствующих гарантий получено не было. Поэтому в результате церемонию награждения решили организовать в Москве, хотя норвежский ПЕН-клуб до последнего надеялся, что Сноуден сам сможет прибыть в Норвегию для участия в церемонии. В ноябре 2016 года сотрудники организации говорили, что хотят отложить вручение премии на июнь 2017 года. Однако в итоге премию Сноуден, наконец, получил в российской столице на прошлой неделе, но сообщение об этом появилось только сейчас.

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Дело Сноудена
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