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Гражданин Украины пытался провести в Польшу 72 тыс. патронов

Общество

Сейчас боеприпасы изъяты правоохранителями в установленном порядке

Варшава, 30 апреля 2017, 02:23 — REGNUM  Правоохранители Луцкого отряда на пункте пропуска «Ягодын» на границе между Польшей и Украиной обнаружили в багажнике автомобиля украинского гражданина боеприпасы. Об этом стало известно из сообщения Госпогранслужбы.

Отмечается, что в багажнике оказалось 72 тыс. малокалиберных патронов системы «Flobert» общим весом более 65 килограммов. На такую «находку» пограничники наткнулись во время осмотра автомобиля гражданина Украины.

По оценкам, сумма, на которую были закуплены патроны, достигает более чем 150 тыс. гривен или около 322 тыс. рублей. Правоохранители изъяли боеприпасы.

Это уже не первый подобный случай. Так, ранее через польско-украинскую границу несколько граждан Украины пытались провести корабельную артиллерийскую установку АК-630 калибром 30 миллиметров. Четыре человека были задержаны.

Также, как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе, на границе с Крымом был задержан гражданин Украины, который пытался провезти на полуостров боеприпасы. Во время досмотра машины пограничники обнаружили 18 патронов для оружия 9-миллимитрового калибра.

Читайте подробнее: Гражданин Украины пытался провезти боеприпасы в Крым

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Верховной рады: Путь Украины – это настоящая война

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